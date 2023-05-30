https://sputniknews.com.tr/20230530/serdar-karagoz-anadolu-ajansi-alni-ak-basi-dik-isini-dosdogru-yapmis-olmanin-ozguveniyle-burada-1071762071.html

Serdar Karagöz: Anadolu Ajansı alnı ak, başı dik, işini dosdoğru yapmış olmanın özgüveniyle burada

Serdar Karagöz: Anadolu Ajansı alnı ak, başı dik, işini dosdoğru yapmış olmanın özgüveniyle burada

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı, 15 Mayıs'ta da 29 Mayıs'ta da alnı ak, başı dik, işini dosdoğru... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T01:03+0300

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2023-05-30T01:10+0300

serdar karagöz

2023 türkiye seçimleri

aa

anadolu ajansı (aa)

seçim

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Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, Habertürk canlı yayınında AA'nın Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını yayımlama sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.AA'nın seçimi aboneleri için takip ettiğini ve sahadaki çalışanlarından ulaşan verileri geliş sırasına göre abonelerine sunduğunu belirten Karagöz, "bazı kanallarda bazı yorumcuların ilk gelen verileri beğenmedikleri, ilk gelen verilerden rahatsız oldukları için AA'yı tartışma gereği duyduklarını" ifade etti.Karagöz, şöyle konuştu:'AA, 103 yıldır kamuoyu ve abonelerine sadece hakikati verdi'Ajansa ulaşan ilk verileri istatistiksel açıdan anlamlı bir bütün oluşturmasının ardından abonelere ulaştırdıklarını anlatan Karagöz, "Biz abonelerimize verilerimizi yaklaşık yüzde 10 gibi anlamlı bir veri seti oluştuğunda verdik. Yüzde bir, iki, üçlerde vermedik. Eğer verseydik tartışma daha da büyük olacaktı. Çünkü o bölgede oylarda daha da büyük fark vardı." dedi.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırmadan abonelerin ajanstan veri talebinde bulunduğunu aktaran Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:'AA'nın verileriyle YSK'nın verileri aynı çıktı'Serdar Karagöz, farklı platformlardan seçim verisi alan televizyon kanallarının da bir süre sonra pes edip sadece AA'nın verilerini izleyiciye ulaştırdığını belirtti. Karagöz, "Bir muhalif kanalda Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Sayın Kılıçdaroğlu sandıkların yüzde 80'i açılana kadar öndeydi. O kanal o veriyi gösterip, 'AA manipülasyon yapıyor.' diyor. Hakikat öyle değil. Orada bir manipülasyon var, fakat o manipülasyonu AA yapmıyor" diye konuştu.Bunun da YSK'nın siyasi partilerle paylaştığı sonuçlardan anlaşıldığını aktaran Karagöz, AA'nın verileriyle YSK'nın verilerinin örtüştüğünü, oranlar arasında fark bulunmadığını bildirdi.Karagöz, "Bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde bulunduğu bir durum olmadı ama siz bazı tutanakları elinizde tutarsanız, bazı tutanakları abonelerinize servis etmezseniz o zaman olur böyle bir durum. Fakat AA bunu yapmıyor. AA, tutanakları kendisine geldiği gibi abonelerine servis etti. Sonunda da AA'nın verileriyle yaklaşık 4-5 saat sonra YSK'nın verileri aynı çıktı. Bir kez daha AA abonelerine doğru, düzgün, hiçbir tartışmaya mahal vermeden verilerini bu seçimde de servis etti" ifadelerini kullandı.Verilere ilişkin muhalif gazetecilerden görüştüğü olup olmadığı sorulan Karagöz, çok sayıda tebrik aldıklarını, herkesin AA'nın verileri gayet doğru, hızlı ve sorunsuz şekilde verdiğini kabul ettiğini bildirdi.Karagöz, kendisini muhalif olarak ifade eden gazetecilerden de tebrik aldıklarını belirterek, şunları söyledi:Karagöz, 14 Mayıs akşamı AA çalışanlarını hedef gösteren siyasilere dava açılacağına ilişkin önceki açıklamaları anımsatılarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönüktü eleştiriniz, 14 Mayıs üzerinden. Dava açacağınızı ifade etmiştiniz, dava açtınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:Anadolu Ajansı'nı seçim verilerinde manipülasyon yapmakla suçlayan siyasilerin mahcup olduğunu ifade eden Karagöz, "14 Mayıs'ta saat başı 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor' diyenler, 15 Mayıs'ta mahcubiyet içinde kaldılar ve 28 Mayıs'ta hiçbiri o kürsüye çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. Biz ise 15 Mayıs'ta olduğu gibi 29 Mayıs'ta da buradayız." dedi.'İşini dosdoğru yapmış olmanın özgüveniyle buradayız'Bazı televizyon kanallarında AA'ya yönelik eleştirilerde bulunulduğunun belirtilmesi üzerine Karagöz, "Yorumculara gelince, imajlarını, itibarlarını düşünmüyorlar ve Anadolu Ajansı'na mesnetsizce saldırabiliyorlar. Belki de böyle yaptıkları için var olabiliyorlardır, onu da kendilerinin çalıştığı kurumlar düşünsünler. Eğer Anadolu Ajansı'na mesnetsiz bir şekilde, hiçbir dayanağı olmadığı halde sadece verdiği sonuçlardan memnun olmadığınız için saldırıyorsanız bu sizin itibarınızdan götürür. Anadolu Ajansı, 15 Mayıs'ta da 29 Mayıs'ta da alnı ak, başı dik, işini dosdoğru yapmış olmanın özgüveniyle burada." diye konuştu.'Dünyanın en iyi seçim takip yazılımını kullanıyoruz'Ajansın 2 bin 500 çalışanına emekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Karagöz, "Bir de 'Anadolu Ajansı yazılım kullanmış' diyorlar. Evet, yazılım kullandık. Yazılım kullanmadan sonuçları abonelerimize vermemiz, o sonuçları toplamamız mümkün değil. Yazılım ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi seçim takip yazılımını biz kullanıyoruz" dedi.Yunanistan Haber Ajansı (AMNA) Yönetim Kurulu Başkanı Emilios Perdikaris'le bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ve kendisine AA'nın seçim takip sistemi hakkında bilgi verdiğini aktaran Karagöz, "İşinizi iyi yapıyorsanız özgüvenle her yerde savunursunuz. Anadolu Ajansı işini iyi yapıyor ve bunu her yerde de savunuruz. Yurt dışında da seçim takip sistemimizi en yakın zamanda başka ülkelerin seçimlerini izlemek üzere ortaklarımıza, partnerlerimize, anlaşma yaptığımız bazı haber ajanslarına vermeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.'Ekrem İmamoğlu'na dava açacağız'Karagöz, İmamoğlu'na ne zaman dava açılacağının sorulması üzerine hukuki süreçler tamamlandığında bu girişimde bulunulacağını vurgulayarak, "Sayın İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, Anadolu Ajansı çalışanları görev yaparken, arkadaşlarımız sonuç tutanaklarının görsellerini toplarken çeşitli sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Bu yüzden dava açacağız" dedi."Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, yalan söylüyor" yönündeki iddianın sahada çalışan AA personelini zor durumda bıraktığını vurgulayan Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Seçim gecesi siber saldırıyla karşılaştınız mı?" sorusu üzerine Karagöz, "Karşılaştık. Normalde haber ajanslarına, medya gruplarına çok sayıda siber saldırı olur. Anadolu Ajansı'na o gün normalden 50 kat fazla bir siber saldırı oldu. Fakat Anadolu Ajansı yazılım ekibi Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi yazılım ekibidir. Siber saldırılara karşı da kendi güvenlik tedbirlerimizi aldık, bu saldırıları bertaraf etmeyi başardık" ifadesini kullandı.Seçim takip sisteminin çok güçlü bir yazılım olduğunun altını çizen Karagöz, AA'nın seçim sonuçlarını duyurmadaki başarısının arkasında 15 aylık disiplinli ve özverili çalışmanın bulunduğunu söyledi.Karagöz, "Bu çalışmayı niye yapıyoruz? Çünkü seçim takip sistemimiz sayesinde Türkiye'deki seçimlerin bir paydaşı da biz olmuş durumdayız. Muhalif olsun olmasın herkes bizim abonemiz olduğu için tüm Türkiye'ye karşı bu sorumluluğumuz ve ben bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizi ifade edebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

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serdar karagöz, aa, anadolu ajansı (aa), seçim