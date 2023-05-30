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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusyanin-yeni-topraklarindaki-yetimleri-ulke-disina-kacirmayi-planlayan-bir-ukraynali-yakalandi-1071795156.html
‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’
‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’
Ukrayna’da ayrılıp Rusya’ya bağlanan yeni topraklardaki yetim kalmış çocukları ülke dışına çıkarmayı planlayan bir Ukrayna vatandaşının Moskova’da gözaltına... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:26+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, “(Ukrayna Güvenlik Servisi ile beraber çalıştığı bilinen) Save Ukraine Vakfı’nın görevlendirmesiyle kurtarılmış bölgelerdeki yetim çocukların ülke dışına çıkarılması amacı ile Rusya’ya gelen Ukrayna vatandaşı bir kadın Moskova’da gözaltına alındı” bilgisini verdiKaynak, Ukrayna vatandaşı şüphelinin yetim çocukları Almanya’ya götürmeyi planladığını da ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yardımı sağlanması için yeni Rusya toprakları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerindeki yetim çocukları belirlemesi için hükümeti ve yerel idareleri ocak ayında görevlendirmişti.Bunun yanında Rusya çocuk hakları denetçisi Marina Lvova-Belova da söz konusu bölgelerde yetim kalmış çocukların koruyucu ailelere teslim edilmesi ya da evlat edinilmesi için Donbass’taki Tüm Çocukların Ailesi Olacak isimli bir projenin başlatıldığını duyurmuştu.
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rusya, ukrayna, yetim, almanya, donbass

‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’

16:26 30.05.2023 (güncellendi: 16:28 30.05.2023)
© Sputnik / Алексей КуденкоDonetsk- Çocuklar
Donetsk- Çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ukrayna’da ayrılıp Rusya’ya bağlanan yeni topraklardaki yetim kalmış çocukları ülke dışına çıkarmayı planlayan bir Ukrayna vatandaşının Moskova’da gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, “(Ukrayna Güvenlik Servisi ile beraber çalıştığı bilinen) Save Ukraine Vakfı’nın görevlendirmesiyle kurtarılmış bölgelerdeki yetim çocukların ülke dışına çıkarılması amacı ile Rusya’ya gelen Ukrayna vatandaşı bir kadın Moskova’da gözaltına alındı” bilgisini verdi
Kaynak, Ukrayna vatandaşı şüphelinin yetim çocukları Almanya’ya götürmeyi planladığını da ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yardımı sağlanması için yeni Rusya toprakları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerindeki yetim çocukları belirlemesi için hükümeti ve yerel idareleri ocak ayında görevlendirmişti.
Bunun yanında Rusya çocuk hakları denetçisi Marina Lvova-Belova da söz konusu bölgelerde yetim kalmış çocukların koruyucu ailelere teslim edilmesi ya da evlat edinilmesi için Donbass’taki Tüm Çocukların Ailesi Olacak isimli bir projenin başlatıldığını duyurmuştu.
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