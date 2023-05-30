https://sputniknews.com.tr/20230530/rusyanin-yeni-topraklarindaki-yetimleri-ulke-disina-kacirmayi-planlayan-bir-ukraynali-yakalandi-1071795156.html
‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’
‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’
Ukrayna’da ayrılıp Rusya’ya bağlanan yeni topraklardaki yetim kalmış çocukları ülke dışına çıkarmayı planlayan bir Ukrayna vatandaşının Moskova’da gözaltına... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:26+0300
2023-05-30T16:26+0300
2023-05-30T16:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yetim
almanya
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071795245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f43871ed39f369d51758b0940b0fa445.jpg
Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, “(Ukrayna Güvenlik Servisi ile beraber çalıştığı bilinen) Save Ukraine Vakfı’nın görevlendirmesiyle kurtarılmış bölgelerdeki yetim çocukların ülke dışına çıkarılması amacı ile Rusya’ya gelen Ukrayna vatandaşı bir kadın Moskova’da gözaltına alındı” bilgisini verdiKaynak, Ukrayna vatandaşı şüphelinin yetim çocukları Almanya’ya götürmeyi planladığını da ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yardımı sağlanması için yeni Rusya toprakları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerindeki yetim çocukları belirlemesi için hükümeti ve yerel idareleri ocak ayında görevlendirmişti.Bunun yanında Rusya çocuk hakları denetçisi Marina Lvova-Belova da söz konusu bölgelerde yetim kalmış çocukların koruyucu ailelere teslim edilmesi ya da evlat edinilmesi için Donbass’taki Tüm Çocukların Ailesi Olacak isimli bir projenin başlatıldığını duyurmuştu.
rusya
ukrayna
almanya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071795245_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ac115214d4ad52d666c7b77947b972bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, yetim, almanya, donbass
rusya, ukrayna, yetim, almanya, donbass
‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’
16:26 30.05.2023 (güncellendi: 16:28 30.05.2023) Abone ol
Ukrayna’da ayrılıp Rusya’ya bağlanan yeni topraklardaki yetim kalmış çocukları ülke dışına çıkarmayı planlayan bir Ukrayna vatandaşının Moskova’da gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, “(Ukrayna Güvenlik Servisi ile beraber çalıştığı bilinen) Save Ukraine Vakfı’nın görevlendirmesiyle kurtarılmış bölgelerdeki yetim çocukların ülke dışına çıkarılması amacı ile Rusya’ya gelen Ukrayna vatandaşı bir kadın Moskova’da gözaltına alındı” bilgisini verdi
Kaynak, Ukrayna vatandaşı şüphelinin yetim çocukları Almanya’ya götürmeyi planladığını da ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yardımı sağlanması için yeni Rusya toprakları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerindeki yetim çocukları belirlemesi için hükümeti ve yerel idareleri ocak ayında görevlendirmişti.
Bunun yanında Rusya çocuk hakları denetçisi Marina Lvova-Belova da söz konusu bölgelerde yetim kalmış çocukların koruyucu ailelere teslim edilmesi ya da evlat edinilmesi için Donbass’taki Tüm Çocukların Ailesi Olacak isimli bir projenin başlatıldığını duyurmuştu.