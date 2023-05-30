https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-karar-alma-merkezleri-bir-kez-daha-vuruldu-1071794270.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın karar alma merkezleri bir kez daha vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın karar alma merkezleri bir kez daha vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Batılı istihbarat servislerinin yönetimi altında Rusya topraklarına yönelik terör eylemlerinin hazırlandığı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:15+0300

2023-05-30T16:15+0300

2023-05-30T16:15+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

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ukrayna

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Rusya ordusu, Kiev'in karar alma merkezlerini vurmaya devam ediyor.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, son 24 saat içinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla Ukrayna'nın karar alma merkezlerine gruplar halinde atışlar yaptığını bildirdi.Konaşenkov, söz konusu merkezlerde Batılı istihbarat servislerinin yönetimi altında Rusya topraklarına yönelik terör eylemlerinin hazırlandığını vurguladı.Ukraynalı güçler, bu sabah başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki binalara İHA saldırıları düzenlemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın saldırısının Kiev'in karar alma merkezlerine pazar gecesi yapılan atışlara verilen bir yanıt olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230530/peskov-moskovadaki-iha-saldirisi-kievin-karar-alma-merkezlerinden-birine-yapilan-atislara-yanit-1071783180.html

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igor konaşenkov, rusya, ukrayna, operasyon