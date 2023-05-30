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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-karar-alma-merkezleri-bir-kez-daha-vuruldu-1071794270.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın karar alma merkezleri bir kez daha vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın karar alma merkezleri bir kez daha vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Batılı istihbarat servislerinin yönetimi altında Rusya topraklarına yönelik terör eylemlerinin hazırlandığı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:15+0300
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Rusya ordusu, Kiev'in karar alma merkezlerini vurmaya devam ediyor.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, son 24 saat içinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla Ukrayna'nın karar alma merkezlerine gruplar halinde atışlar yaptığını bildirdi.Konaşenkov, söz konusu merkezlerde Batılı istihbarat servislerinin yönetimi altında Rusya topraklarına yönelik terör eylemlerinin hazırlandığını vurguladı.Ukraynalı güçler, bu sabah başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki binalara İHA saldırıları düzenlemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın saldırısının Kiev'in karar alma merkezlerine pazar gecesi yapılan atışlara verilen bir yanıt olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/peskov-moskovadaki-iha-saldirisi-kievin-karar-alma-merkezlerinden-birine-yapilan-atislara-yanit-1071783180.html
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igor konaşenkov, rusya, ukrayna, operasyon
igor konaşenkov, rusya, ukrayna, operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın karar alma merkezleri bir kez daha vuruldu

16:15 30.05.2023
© УПСИ МО РФ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Batılı istihbarat servislerinin yönetimi altında Rusya topraklarına yönelik terör eylemlerinin hazırlandığı Ukrayna'nın karar alma merkezlerine yeni füze atışları yapıldığınu duyurdu.
Rusya ordusu, Kiev'in karar alma merkezlerini vurmaya devam ediyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, son 24 saat içinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla Ukrayna'nın karar alma merkezlerine gruplar halinde atışlar yaptığını bildirdi.

Konaşenkov, söz konusu merkezlerde Batılı istihbarat servislerinin yönetimi altında Rusya topraklarına yönelik terör eylemlerinin hazırlandığını vurguladı.

Ukraynalı güçler, bu sabah başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki binalara İHA saldırıları düzenlemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın saldırısının Kiev'in karar alma merkezlerine pazar gecesi yapılan atışlara verilen bir yanıt olduğunu söylemişti.
Moskova- İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
Ukrayna krizi
Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt
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