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Rusya: İsrail, Şam’daki hedeflere hava saldırısı düzenledi
Rusya: İsrail, Şam’daki hedeflere hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’in geçen gece Suriye’nin başkenti Şam’daki hedeflere hava saldırısı düzenlediğini, iki uçak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “28 Mayıs saat 23.45’te, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-15 taktik savaş uçağı, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Şam şehrinin çevresindeki hedeflere 6 adet GBU-39 güdümlü uçak bombalarıyla saldırı düzenledi” açıklamasında bulundu.Gurinov, “Suriye ordusu hava savunması görev güçleri, Rus yapımı Buk-M2E sistemlerinden iki bombayı vurdu. İsrail’in hava saldırısı sonucu iki depo zarar gördü. Ölü ve yaralı yok” ifadesini kullandı.
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rusya, israil, suriye, şam

Rusya: İsrail, Şam’daki hedeflere hava saldırısı düzenledi

00:05 30.05.2023
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’in geçen gece Suriye’nin başkenti Şam’daki hedeflere hava saldırısı düzenlediğini, iki uçak bombasının Buk hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “28 Mayıs saat 23.45’te, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-15 taktik savaş uçağı, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Şam şehrinin çevresindeki hedeflere 6 adet GBU-39 güdümlü uçak bombalarıyla saldırı düzenledi” açıklamasında bulundu.
Gurinov, “Suriye ordusu hava savunması görev güçleri, Rus yapımı Buk-M2E sistemlerinden iki bombayı vurdu. İsrail’in hava saldırısı sonucu iki depo zarar gördü. Ölü ve yaralı yok” ifadesini kullandı.
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