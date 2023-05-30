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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-icisleri-bakanligi-ukrayna-baskomutani-zalujniyi-arananlar-listesine-aldi-1071807563.html
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy’ı arananlar listesine aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy’ı arananlar listesine aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni’yi aranan kişiler listesine dahil etti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:01+0300
2023-05-30T21:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
valeriy zalujniy
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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından öğrenildiği üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.Açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı.Rusya Soruşturma Komitesi, Aralık 2022’de, Ukrayna ordusunun Mariupol’de işlediği yasadışı eylemler nedeniyle Zalujni’ye yönelik “yasaklanmış savaş araçları ve yöntemlerini kullanma” maddesinden soruşturma başlatmıştı.Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy de arama listesindeRusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırski’yi de aranan kişiler listesine dahil etti. Ukraynalı komutanın hangi maddeden arandığı belirtilmedi.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, esirlere ve sivillere kötü muamele suçlamasıyla Sırki’ye karşı soruşturma başlatmıştı. Komite, Rus ordusu Mariupol’de insani yardım koridorları oluşturduğu sırada Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın sivil halkın şehirden tahliyesine engel olduğunu belirtmişti. Bunun sonucu sivillerin Ukrayna ordusu için hedef haline geldiği ve Ukraynalı askerlerin sivilleri çeşitli silahlardan öldürdüğü kaydedilmişti.
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy’ı arananlar listesine aldı

21:01 30.05.2023
© AFP 2023Valeriy Zalujniy
Valeriy Zalujniy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni’yi aranan kişiler listesine dahil etti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından öğrenildiği üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.
Açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Aralık 2022’de, Ukrayna ordusunun Mariupol’de işlediği yasadışı eylemler nedeniyle Zalujni’ye yönelik “yasaklanmış savaş araçları ve yöntemlerini kullanma” maddesinden soruşturma başlatmıştı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy de arama listesinde

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırski’yi de aranan kişiler listesine dahil etti. Ukraynalı komutanın hangi maddeden arandığı belirtilmedi.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, esirlere ve sivillere kötü muamele suçlamasıyla Sırki’ye karşı soruşturma başlatmıştı. Komite, Rus ordusu Mariupol’de insani yardım koridorları oluşturduğu sırada Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın sivil halkın şehirden tahliyesine engel olduğunu belirtmişti. Bunun sonucu sivillerin Ukrayna ordusu için hedef haline geldiği ve Ukraynalı askerlerin sivilleri çeşitli silahlardan öldürdüğü kaydedilmişti.
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