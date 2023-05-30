https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-icisleri-bakanligi-ukrayna-baskomutani-zalujniyi-arananlar-listesine-aldi-1071807563.html
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy’ı arananlar listesine aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy’ı arananlar listesine aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni’yi aranan kişiler listesine dahil etti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:01+0300
2023-05-30T21:01+0300
2023-05-30T21:01+0300
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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından öğrenildiği üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.Açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı.Rusya Soruşturma Komitesi, Aralık 2022’de, Ukrayna ordusunun Mariupol’de işlediği yasadışı eylemler nedeniyle Zalujni’ye yönelik “yasaklanmış savaş araçları ve yöntemlerini kullanma” maddesinden soruşturma başlatmıştı.Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy de arama listesindeRusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırski’yi de aranan kişiler listesine dahil etti. Ukraynalı komutanın hangi maddeden arandığı belirtilmedi.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, esirlere ve sivillere kötü muamele suçlamasıyla Sırki’ye karşı soruşturma başlatmıştı. Komite, Rus ordusu Mariupol’de insani yardım koridorları oluşturduğu sırada Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın sivil halkın şehirden tahliyesine engel olduğunu belirtmişti. Bunun sonucu sivillerin Ukrayna ordusu için hedef haline geldiği ve Ukraynalı askerlerin sivilleri çeşitli silahlardan öldürdüğü kaydedilmişti.
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rusya, ukrayna, valeriy zalujniy
rusya, ukrayna, valeriy zalujniy
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy’ı arananlar listesine aldı
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni’yi aranan kişiler listesine dahil etti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından öğrenildiği üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujni, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.
Açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Aralık 2022’de, Ukrayna ordusunun Mariupol’de işlediği yasadışı eylemler nedeniyle Zalujni’ye yönelik “yasaklanmış savaş araçları ve yöntemlerini kullanma” maddesinden soruşturma başlatmıştı.
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy de arama listesinde
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırski’yi de aranan kişiler listesine dahil etti. Ukraynalı komutanın hangi maddeden arandığı belirtilmedi.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, esirlere ve sivillere kötü muamele suçlamasıyla Sırki’ye karşı soruşturma başlatmıştı. Komite, Rus ordusu Mariupol’de insani yardım koridorları oluşturduğu sırada Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın sivil halkın şehirden tahliyesine engel olduğunu belirtmişti. Bunun sonucu sivillerin Ukrayna ordusu için hedef haline geldiği ve Ukraynalı askerlerin sivilleri çeşitli silahlardan öldürdüğü kaydedilmişti.