https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-finlandiyanin-st-petersburg-baskonsoluguna-bagli-iki-birimi-kapatma-karari-aldi-1071809014.html
Rusya, Finlandiya'nın St. Petersburg Başkonsoluğu'na bağlı iki birimi kapatma kararı aldı
Rusya, Finlandiya'nın St. Petersburg Başkonsoluğu'na bağlı iki birimi kapatma kararı aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helantera'yı çağırarak Rusya'nın Helsinki hakkında aldığı kararları duyurdu. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:46+0300
2023-05-30T21:46+0300
2023-05-30T21:46+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Rusya'nın Finlandiya Büyükelçiliği'nin Lappeenranta kentindeki ofisini 1 Temmuz'dan itibaren kapatma kararı aldı.Bakanlık yetkilileri, Finlandiya'nın St.Peterburg Başkonsolosluğu'nun 1990'ların başından beri faal olan Petrozavodsk ve Murmansk birimlerinin faaliyetleri için verilen onayın aynı tarihten itibaren geri çekileceğini vurguladı.Bakanlık, bu kararın Finlandiya'nın Rusya'ya karşı izlediği, Rus-Fin ilişkilerinin tamamına ciddi bir darbe vuran cepheleşme yanlısı çizgi nedeniyle alındığının altını çizdi.Rusya Dışişleri, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle ikili siyasi diyaloğun sonlandırıldığını, çok yönlü ticari ve ekonomik işbirliğinin bozulduğunu, şehirler ve bölgeler arasındaki kardeş şehir bağlarının koparıldığını, hava ve demiryolu ulaşımının kesildiğini de anımsattı.
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finlandiya, rusya, başkonsolosluk
Rusya, Finlandiya'nın St. Petersburg Başkonsoluğu'na bağlı iki birimi kapatma kararı aldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helantera'yı çağırarak Rusya'nın Helsinki hakkında aldığı kararları duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Rusya'nın Finlandiya Büyükelçiliği'nin Lappeenranta kentindeki ofisini 1 Temmuz'dan itibaren kapatma kararı aldı.
Bakanlık yetkilileri, Finlandiya'nın St.Peterburg Başkonsolosluğu'nun 1990'ların başından beri faal olan Petrozavodsk ve Murmansk birimlerinin faaliyetleri için verilen onayın aynı tarihten itibaren geri çekileceğini vurguladı.
Bakanlık, bu kararın Finlandiya'nın Rusya'ya karşı izlediği, Rus-Fin ilişkilerinin tamamına ciddi bir darbe vuran cepheleşme yanlısı çizgi nedeniyle alındığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle ikili siyasi diyaloğun sonlandırıldığını, çok yönlü ticari ve ekonomik işbirliğinin bozulduğunu, şehirler ve bölgeler arasındaki kardeş şehir bağlarının koparıldığını, hava ve demiryolu ulaşımının kesildiğini de anımsattı.