Rusya Dışişleri: İngiliz istihbarat servisleri Kiev için paralı asker arıyor
13:30 30.05.2023 (güncellendi: 13:32 30.05.2023)
© AP Photo / Carl CourtVladimir Zelenskiy- Rishi Sunak
© AP Photo / Carl Court
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, internette Ukrayna için yürütülen paralı asker arama faaliyetlerinin arkasında İngiliz istihbarat servisleri olduğunu söyledi.
İnternette yayınlanan paralı asker ilanları hakkında Sputnik'e konuşan Rus Dışişleri yetkilileri, "Açık kaynaklardaki verilere göre Kiev rejimi saflarında dünyanın dört bir yanından önemli sayıda paralı asker savaşıyor. Batı, paralı asker alımı için çok çeşitli platformları kullanıyor" dedi.
'Adzuna' adlı kariyer sitesinin İngiltere'de kurulmuş bir özel şirket olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Bunun arkasında İngiliz istihbarat servislerinin bulunduğundan şüphe etmiyoruz. Bu servisler, İngiliz vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla Ukrayna'ya paralı askeri alınması için büyük paralar ödemeye hazır" ifadelerini kullandı.
Londra'nın paralı asker alımı için bu tür kirli metotları kullanmaktan kaçınmadığının altını çizen yetkililer, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın savaşmak için Ukrayna'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına destek verdiğini anımsattı.
Geçen hafta 'Adzuna' adlı kariyer sitesinde, Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden paralı asker alım ilanı yayınlanmıştı. Adaylara süresiz sözleşme imzalama imkanı ve 20 bin sterlin maaş önerilmişti.
'Adzuna' adlı kariyer sitesinin İngiltere'de kurulmuş bir özel şirket olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Bunun arkasında İngiliz istihbarat servislerinin bulunduğundan şüphe etmiyoruz. Bu servisler, İngiliz vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla Ukrayna'ya paralı askeri alınması için büyük paralar ödemeye hazır" ifadelerini kullandı.
Londra'nın paralı asker alımı için bu tür kirli metotları kullanmaktan kaçınmadığının altını çizen yetkililer, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın savaşmak için Ukrayna'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına destek verdiğini anımsattı.
Geçen hafta 'Adzuna' adlı kariyer sitesinde, Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden paralı asker alım ilanı yayınlanmıştı. Adaylara süresiz sözleşme imzalama imkanı ve 20 bin sterlin maaş önerilmişti.