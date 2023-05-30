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SON DAKİKA | YSK kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-disisleri-ingiliz-istihbarat-servisleri-kiev-icin-parali-asker-ariyor-1071780699.html
Rusya Dışişleri: İngiliz istihbarat servisleri Kiev için paralı asker arıyor
Rusya Dışişleri: İngiliz istihbarat servisleri Kiev için paralı asker arıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, internette Ukrayna için yürütülen paralı asker arama faaliyetlerinin arkasında İngiliz istihbarat servisleri olduğunu... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T13:30+0300
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İnternette yayınlanan paralı asker ilanları hakkında Sputnik'e konuşan Rus Dışişleri yetkilileri, "Açık kaynaklardaki verilere göre Kiev rejimi saflarında dünyanın dört bir yanından önemli sayıda paralı asker savaşıyor. Batı, paralı asker alımı için çok çeşitli platformları kullanıyor" dedi.'Adzuna' adlı kariyer sitesinin İngiltere'de kurulmuş bir özel şirket olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Bunun arkasında İngiliz istihbarat servislerinin bulunduğundan şüphe etmiyoruz. Bu servisler, İngiliz vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla Ukrayna'ya paralı askeri alınması için büyük paralar ödemeye hazır" ifadelerini kullandı.Londra'nın paralı asker alımı için bu tür kirli metotları kullanmaktan kaçınmadığının altını çizen yetkililer, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın savaşmak için Ukrayna'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına destek verdiğini anımsattı.Geçen hafta 'Adzuna' adlı kariyer sitesinde, Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden paralı asker alım ilanı yayınlanmıştı. Adaylara süresiz sözleşme imzalama imkanı ve 20 bin sterlin maaş önerilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/rapor-ingiltere-ozel-kuvvetleri-en-az-19-ulkede-operasyonlar-duzenliyor-1071461897.html
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Rusya Dışişleri: İngiliz istihbarat servisleri Kiev için paralı asker arıyor

13:30 30.05.2023 (güncellendi: 13:32 30.05.2023)
© AP Photo / Carl CourtVladimir Zelenskiy- Rishi Sunak
Vladimir Zelenskiy- Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Carl Court
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, internette Ukrayna için yürütülen paralı asker arama faaliyetlerinin arkasında İngiliz istihbarat servisleri olduğunu söyledi.
İnternette yayınlanan paralı asker ilanları hakkında Sputnik'e konuşan Rus Dışişleri yetkilileri, "Açık kaynaklardaki verilere göre Kiev rejimi saflarında dünyanın dört bir yanından önemli sayıda paralı asker savaşıyor. Batı, paralı asker alımı için çok çeşitli platformları kullanıyor" dedi.

'Adzuna' adlı kariyer sitesinin İngiltere'de kurulmuş bir özel şirket olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Bunun arkasında İngiliz istihbarat servislerinin bulunduğundan şüphe etmiyoruz. Bu servisler, İngiliz vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla Ukrayna'ya paralı askeri alınması için büyük paralar ödemeye hazır" ifadelerini kullandı.

Londra'nın paralı asker alımı için bu tür kirli metotları kullanmaktan kaçınmadığının altını çizen yetkililer, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın savaşmak için Ukrayna'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına destek verdiğini anımsattı.

Geçen hafta 'Adzuna' adlı kariyer sitesinde, Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden paralı asker alım ilanı yayınlanmıştı. Adaylara süresiz sözleşme imzalama imkanı ve 20 bin sterlin maaş önerilmişti.
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