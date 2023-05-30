https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-uzman-babintsev-moskovaya-saldiran-ihalar-baltikten-veya-harkovdan-gelmis-olabilir-1071807246.html
Rus uzman Babintsev: Moskova’ya saldıran İHA’lar Baltık’ten veya Harkov’dan gelmiş olabilir
Rus uzman Babintsev: Moskova’ya saldıran İHA’lar Baltık’ten veya Harkov’dan gelmiş olabilir
Rusya insansız hava sistemleri endüstrisi işverenleri ve işletmeleri birliği Aeronekst’un Genel Müdürü Babintsev, Moskova’ya saldıran insansız hava araçlarının... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T20:49+0300
2023-05-30T20:49+0300
2023-05-30T20:50+0300
ukrayna krizi
moskova
iha
saldırı
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Aeronekst Genel Müdürü Gleb Babintsev, Rus haber ajanı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Saldırılan çok rahat şekilde Baltık ülkelerinden gelebilir. Oradan buraya sadece 700 kilometrelik mesafe var. Bu, küçük bir uçak için çok ufak bir mesafe. Ukrayna’dan, özellikle Harkov’dan da çok kolay” ifadesini kullandı.Babintsev, “Uçak tipi, içten yanmalı motora ve 20-50 kilogram ağırlığa sahip küçük İHA çok rahat 1500-2000 kilometre uçabiliyor, bu bir sorun değil” dedi.
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moskova, iha, saldırı
Rus uzman Babintsev: Moskova’ya saldıran İHA’lar Baltık’ten veya Harkov’dan gelmiş olabilir
20:49 30.05.2023 (güncellendi: 20:50 30.05.2023) Abone ol
Rusya insansız hava sistemleri endüstrisi işverenleri ve işletmeleri birliği Aeronekst’un Genel Müdürü Babintsev, Moskova’ya saldıran insansız hava araçlarının (İHA) Baltık ülkeleri veya Ukrayna’nın Harkov şehrinden gelmiş olabileceğini belirtti.
Aeronekst Genel Müdürü Gleb Babintsev, Rus haber ajanı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Saldırılan çok rahat şekilde Baltık ülkelerinden gelebilir. Oradan buraya sadece 700 kilometrelik mesafe var. Bu, küçük bir uçak için çok ufak bir mesafe. Ukrayna’dan, özellikle Harkov’dan da çok kolay” ifadesini kullandı.
Babintsev, “Uçak tipi, içten yanmalı motora ve 20-50 kilogram ağırlığa sahip küçük İHA çok rahat 1500-2000 kilometre uçabiliyor, bu bir sorun değil” dedi.