https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-uzman-babintsev-moskovaya-saldiran-ihalar-baltikten-veya-harkovdan-gelmis-olabilir-1071807246.html

Rus uzman Babintsev: Moskova’ya saldıran İHA’lar Baltık’ten veya Harkov’dan gelmiş olabilir

Rus uzman Babintsev: Moskova’ya saldıran İHA’lar Baltık’ten veya Harkov’dan gelmiş olabilir

Rusya insansız hava sistemleri endüstrisi işverenleri ve işletmeleri birliği Aeronekst’un Genel Müdürü Babintsev, Moskova’ya saldıran insansız hava araçlarının... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T20:49+0300

2023-05-30T20:49+0300

2023-05-30T20:50+0300

ukrayna krizi

moskova

iha

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071771016_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_2a1634e3152711ed66ebececae4979cb.jpg

Aeronekst Genel Müdürü Gleb Babintsev, Rus haber ajanı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Saldırılan çok rahat şekilde Baltık ülkelerinden gelebilir. Oradan buraya sadece 700 kilometrelik mesafe var. Bu, küçük bir uçak için çok ufak bir mesafe. Ukrayna’dan, özellikle Harkov’dan da çok kolay” ifadesini kullandı.Babintsev, “Uçak tipi, içten yanmalı motora ve 20-50 kilogram ağırlığa sahip küçük İHA çok rahat 1500-2000 kilometre uçabiliyor, bu bir sorun değil” dedi.

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, iha, saldırı