Riga'daki Puşkin Anıtı kaldırıldı

Riga Belediye Meclisi’nden yapılan açıklamada, Riga'da büyük Rus şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'e ait anıtın söküldüğü belirtildi.



Açıklamada, “30 Mayıs'ta Riga Anıtlar Ajansı, Kronwald Park'taki şair Aleksandr Puşkin'in heykelini, daha sonra korunması ve sergilenmesi konusunda konsept anlaşmasına vardığı Letonya Sanatçıları Birliği Müzesine devretmek için depoya kaldırdı” denildi.



Yerel makamlar, heykelin parka yerleştirilmesinin ‘yönetmeliğe uygun olmadığını’ iddia ediyor.



Kods Rigai bloğunun Puşkin anıtının sökülmesine ilişkin girişimi nisan ayı sonunda Riga Belediye Meclisi’nin iktidar koalisyonu tarafından destek görmüştü. Anıtın, kent sakinlerinin Zafer Bayramı'nda etrafında toplanmasını önlemek için mayıs ayı başında sökülmesi planlanmıştı.