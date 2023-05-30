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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-bati-ulkeleri-ukraynadan-bir-anti-rusya-yaratti-1071794633.html
Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı
Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:20+0300
2023-05-30T16:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
moskova
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Rusya Devlet Başkanı Putin bir toplantıdaki konuşmasında, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” değerlendirmesini yaptı.Putin ayrıca, ‘NATO’nun geçmişte, doğuya yani Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği sözünü verip ardından Rusya’yı aldattığını, bununla da kalmayıp Ukrayna’yı kendine çekmeye yeltendiğini’ söyledi.Putin'den Moskova'daki İHA saldırılarına dair açıklamaRusya Devlet Başkanı, Ukrayna tarafının bu sabah başkent Moskova’daki konutlara insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde de, saldırılar karşısında Rus hava savunma sistemlerinin kendilerinden bekleneceği gibi çalıştığını, ancak hala üstünde çalışılması gereken bazı hususlar olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarından bazılarının Moskova dışındaki Pantsir hava savunma sistemi, bazılarınınsa elektronik harp sistemleri yardımıyla etkisiz hale getirildiklerini belirtmişti.'Ukraynalılar anlamalı ki hükümetleri Rusya’yı karşı saldırılar düzenlemeye itiyor'Putin konuşmasına şöyle devam etti: “(Ukrayna’nın bu tip saldırıları karşısında) Rusya’yı karşı saldırı düzenlemeye, kendisine düzenlenen saldırının aynısını düzenlemeye yöneltecek bu provokatif girişimler konusunda endişeliyiz, Ukrayna vatandaşları bunu anlamalı. Fakat biz ne dersek diyelim, bunun suçlusunu Rusya’da arayacaklar, ancak bilmeliler ki biz Ukraynalı kodamanların kullandıkları bu yöntemleri kullanmıyoruz.”Bununla beraber Putin, ‘iki-üç gün önce Ukrayna askeri istihbaratının karargahına saldırı düzenlediklerini’ açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın insansız hava araçları ile bu sabah Moskova’ya saldırmış olmasını, ‘Ukrayna’daki karar alma merkezlerinden birine pazar günü düzenlediğimiz oldukça etkili saldırılara Kiev rejiminin verdiği yanıt’ olarak nitelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/moskovada-insansiz-hava-araclari-apartmanlara-saldirdi-1071769429.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/peskov-moskovadaki-iha-saldirisi-kievin-karar-alma-merkezlerinden-birine-yapilan-atislara-yanit-1071783180.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, moskova, iha
rusya, ukrayna, vladimir putin, moskova, iha

Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı

16:20 30.05.2023 (güncellendi: 16:57 30.05.2023)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin bir toplantıdaki konuşmasında, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” değerlendirmesini yaptı.
Putin ayrıca, ‘NATO’nun geçmişte, doğuya yani Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği sözünü verip ardından Rusya’yı aldattığını, bununla da kalmayıp Ukrayna’yı kendine çekmeye yeltendiğini’ söyledi.

Putin'den Moskova'daki İHA saldırılarına dair açıklama

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna tarafının bu sabah başkent Moskova’daki konutlara insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde de, saldırılar karşısında Rus hava savunma sistemlerinin kendilerinden bekleneceği gibi çalıştığını, ancak hala üstünde çalışılması gereken bazı hususlar olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarından bazılarının Moskova dışındaki Pantsir hava savunma sistemi, bazılarınınsa elektronik harp sistemleri yardımıyla etkisiz hale getirildiklerini belirtmişti.
Moskova- İHA saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
Ukrayna krizi
Moskova’da insansız hava araçları apartmanlara saldırdı
09:32

'Ukraynalılar anlamalı ki hükümetleri Rusya’yı karşı saldırılar düzenlemeye itiyor'

Putin konuşmasına şöyle devam etti: “(Ukrayna’nın bu tip saldırıları karşısında) Rusya’yı karşı saldırı düzenlemeye, kendisine düzenlenen saldırının aynısını düzenlemeye yöneltecek bu provokatif girişimler konusunda endişeliyiz, Ukrayna vatandaşları bunu anlamalı. Fakat biz ne dersek diyelim, bunun suçlusunu Rusya’da arayacaklar, ancak bilmeliler ki biz Ukraynalı kodamanların kullandıkları bu yöntemleri kullanmıyoruz.”
Bununla beraber Putin, ‘iki-üç gün önce Ukrayna askeri istihbaratının karargahına saldırı düzenlediklerini’ açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın insansız hava araçları ile bu sabah Moskova’ya saldırmış olmasını, ‘Ukrayna’daki karar alma merkezlerinden birine pazar günü düzenlediğimiz oldukça etkili saldırılara Kiev rejiminin verdiği yanıt’ olarak nitelemişti.
Moskova- İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
Ukrayna krizi
Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt
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