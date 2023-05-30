https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-bati-ulkeleri-ukraynadan-bir-anti-rusya-yaratti-1071794633.html
Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı
Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:20+0300
2023-05-30T16:20+0300
2023-05-30T16:57+0300
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Rusya Devlet Başkanı Putin bir toplantıdaki konuşmasında, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” değerlendirmesini yaptı.Putin ayrıca, ‘NATO’nun geçmişte, doğuya yani Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği sözünü verip ardından Rusya’yı aldattığını, bununla da kalmayıp Ukrayna’yı kendine çekmeye yeltendiğini’ söyledi.Putin'den Moskova'daki İHA saldırılarına dair açıklamaRusya Devlet Başkanı, Ukrayna tarafının bu sabah başkent Moskova’daki konutlara insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde de, saldırılar karşısında Rus hava savunma sistemlerinin kendilerinden bekleneceği gibi çalıştığını, ancak hala üstünde çalışılması gereken bazı hususlar olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarından bazılarının Moskova dışındaki Pantsir hava savunma sistemi, bazılarınınsa elektronik harp sistemleri yardımıyla etkisiz hale getirildiklerini belirtmişti.'Ukraynalılar anlamalı ki hükümetleri Rusya’yı karşı saldırılar düzenlemeye itiyor'Putin konuşmasına şöyle devam etti: “(Ukrayna’nın bu tip saldırıları karşısında) Rusya’yı karşı saldırı düzenlemeye, kendisine düzenlenen saldırının aynısını düzenlemeye yöneltecek bu provokatif girişimler konusunda endişeliyiz, Ukrayna vatandaşları bunu anlamalı. Fakat biz ne dersek diyelim, bunun suçlusunu Rusya’da arayacaklar, ancak bilmeliler ki biz Ukraynalı kodamanların kullandıkları bu yöntemleri kullanmıyoruz.”Bununla beraber Putin, ‘iki-üç gün önce Ukrayna askeri istihbaratının karargahına saldırı düzenlediklerini’ açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın insansız hava araçları ile bu sabah Moskova’ya saldırmış olmasını, ‘Ukrayna’daki karar alma merkezlerinden birine pazar günü düzenlediğimiz oldukça etkili saldırılara Kiev rejiminin verdiği yanıt’ olarak nitelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/moskovada-insansiz-hava-araclari-apartmanlara-saldirdi-1071769429.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/peskov-moskovadaki-iha-saldirisi-kievin-karar-alma-merkezlerinden-birine-yapilan-atislara-yanit-1071783180.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, moskova, iha
Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı
16:20 30.05.2023 (güncellendi: 16:57 30.05.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin bir toplantıdaki konuşmasında, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” değerlendirmesini yaptı.
Putin ayrıca, ‘NATO’nun geçmişte, doğuya yani Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği sözünü verip ardından Rusya’yı aldattığını, bununla da kalmayıp Ukrayna’yı kendine çekmeye yeltendiğini’ söyledi.
Putin'den Moskova'daki İHA saldırılarına dair açıklama
Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna tarafının bu sabah başkent Moskova’daki konutlara insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde de, saldırılar karşısında Rus hava savunma sistemlerinin kendilerinden bekleneceği gibi çalıştığını, ancak hala üstünde çalışılması gereken bazı hususlar olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarından bazılarının Moskova dışındaki Pantsir hava savunma sistemi, bazılarınınsa elektronik harp sistemleri yardımıyla etkisiz hale getirildiklerini belirtmişti.
'Ukraynalılar anlamalı ki hükümetleri Rusya’yı karşı saldırılar düzenlemeye itiyor'
Putin konuşmasına şöyle devam etti: “(Ukrayna’nın bu tip saldırıları karşısında) Rusya’yı karşı saldırı düzenlemeye, kendisine düzenlenen saldırının aynısını düzenlemeye yöneltecek bu provokatif girişimler konusunda endişeliyiz, Ukrayna vatandaşları bunu anlamalı. Fakat biz ne dersek diyelim, bunun suçlusunu Rusya’da arayacaklar, ancak bilmeliler ki biz Ukraynalı kodamanların kullandıkları bu yöntemleri kullanmıyoruz.”
Bununla beraber Putin, ‘iki-üç gün önce Ukrayna askeri istihbaratının karargahına saldırı düzenlediklerini’ açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın insansız hava araçları ile bu sabah Moskova’ya saldırmış olmasını, ‘Ukrayna’daki karar alma merkezlerinden birine pazar günü düzenlediğimiz oldukça etkili saldırılara Kiev rejiminin verdiği yanıt’ olarak nitelemişti.