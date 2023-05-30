https://sputniknews.com.tr/20230530/pirlo-futbolcu-olarak-sahalara-geri-donuyor-1071802702.html

Pirlo, futbolcu olarak sahalara geri dönüyor

Pirlo, futbolcu olarak sahalara geri dönüyor

VavaCars Fatih Karagümrük'teki teknik direktörlük görevinden ayrılan Andrea Pirlo, Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de Jijantes FC ile futbolcu olarak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:15+0300

2023-05-30T19:15+0300

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spor

andrea pirlo

futbol

maç

fatih karagümrük spor

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İspanya'da büyük ilgi gören Kings League organizasyonunu düzenleyen Gerard Pique'nin önderliğindeki turnuvada Andrea Pirlo da yer alacak. 12 takımlı ligde Jijantes FC takımın formasını giyecek olan Pirlo, uzun bir aranın ardından futbol sahasında boy gösterecek. Turnuvada daha önce Ronaldinho, Kun Agüero gibi isimler de almıştı2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo, 2018'de San Siro'da aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.44 yaşındaki İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak bu sezon 31 lig maçına çıktı ve 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Pirlo, ligin bitimine üç hafta kala Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı.Jijantes FC, resmi hesabından transferi 'hoş geldin' mesajı ile duyurdu.

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pirlo, pirlo hangi takıma gidiyor? pirlo futbola geri döndü