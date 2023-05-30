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Pirlo, futbolcu olarak sahalara geri dönüyor
Pirlo, futbolcu olarak sahalara geri dönüyor
VavaCars Fatih Karagümrük'teki teknik direktörlük görevinden ayrılan Andrea Pirlo, Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de Jijantes FC ile futbolcu olarak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:15+0300
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andrea pirlo
futbol
maç
fatih karagümrük spor
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İspanya'da büyük ilgi gören Kings League organizasyonunu düzenleyen Gerard Pique'nin önderliğindeki turnuvada Andrea Pirlo da yer alacak. 12 takımlı ligde Jijantes FC takımın formasını giyecek olan Pirlo, uzun bir aranın ardından futbol sahasında boy gösterecek. Turnuvada daha önce Ronaldinho, Kun Agüero gibi isimler de almıştı2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo, 2018'de San Siro'da aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.44 yaşındaki İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak bu sezon 31 lig maçına çıktı ve 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Pirlo, ligin bitimine üç hafta kala Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı.Jijantes FC, resmi hesabından transferi 'hoş geldin' mesajı ile duyurdu.
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pirlo, pirlo hangi takıma gidiyor? pirlo futbola geri döndü
pirlo, pirlo hangi takıma gidiyor? pirlo futbola geri döndü

Pirlo, futbolcu olarak sahalara geri dönüyor

19:15 30.05.2023 (güncellendi: 19:25 30.05.2023)
© AAAndrea Pirlo
Andrea Pirlo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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VavaCars Fatih Karagümrük'teki teknik direktörlük görevinden ayrılan Andrea Pirlo, Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de Jijantes FC ile futbolcu olarak anlaştı
İspanya'da büyük ilgi gören Kings League organizasyonunu düzenleyen Gerard Pique'nin önderliğindeki turnuvada Andrea Pirlo da yer alacak. 12 takımlı ligde Jijantes FC takımın formasını giyecek olan Pirlo, uzun bir aranın ardından futbol sahasında boy gösterecek. Turnuvada daha önce Ronaldinho, Kun Agüero gibi isimler de almıştı
2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo, 2018'de San Siro'da aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
44 yaşındaki İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak bu sezon 31 lig maçına çıktı ve 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Pirlo, ligin bitimine üç hafta kala Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı.
Jijantes FC, resmi hesabından transferi 'hoş geldin' mesajı ile duyurdu.
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