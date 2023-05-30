https://sputniknews.com.tr/20230530/pfdkdan-ankaragucu-ile-kulup-baskani-faruk-kocaya-para-cezasi-1071794173.html
PFDK'dan Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası
PFDK'dan Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:14+0300
2023-05-30T16:14+0300
2023-05-30T16:14+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
mke ankaragücü
faruk koca
para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.Açıklamada, 'şike teşebbüsü' gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230527/mke-ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-koca-pfdkye-sevk-edildi-1071638398.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mke ankaragücü, faruk koca, para cezası
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mke ankaragücü, faruk koca, para cezası
PFDK'dan Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 'şike teşebbüsü' gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.