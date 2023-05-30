PFDK'dan Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.