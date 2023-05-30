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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/peskov-moskovadaki-iha-saldirisi-kievin-karar-alma-merkezlerinden-birine-yapilan-atislara-yanit-1071783180.html
Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt
Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafından başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'nde düzenlenen İHA saldırılarının Rusya ordusunun Kiev'deki karar alma... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:00+0300
2023-05-30T14:06+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
moskova
kremlin
iha
insansız hava aracı (iha)
saldırı
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Ukraynalı güçlerin başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki bir dizi binaya düzenlediği İHA saldırısı hakkında Kremlin'den açıklama geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, İHA saldırılarına ilişkin olarak "Karar alma merkezine, merkezlerinden birine düzenlediğimiz son derece etkili atışlarımıza cevaben Kiev rejiminin gerçekleştirdiği eylemler olduğu tamamen açık" ifadelerini kullandı.Moskova Belediyesi, Moskova Bölgesi makamlarının ve ordunun olması gerektiği gibi çalıştığını ve hava savunma sisteminin iyi bir şekilde devreye girdiğini belirten Peskov, İHA'ların nereden gönderildiğine dair sorular karşısında "Bunu söyleyemem. Bu, uzmanlara, askerlere ve istihbarat servislerine yönelik bir bilgi" yanıtını verdi.Peskov, bugünkü saldırının özel askeri harekatın ve hedeflerine ulaşılmasının gerekli olduğunu bir kez daha doğruladığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova Belediyesi ve Moskova Bölge Valiliği'nden saldırıya ilişkin bilgileri canlı olarak, doğrudan aldığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/moskovada-insansiz-hava-araclari-apartmanlara-saldirdi-1071769429.html
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dmitriy peskov, rusya, moskova, kremlin, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı
dmitriy peskov, rusya, moskova, kremlin, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı

Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt

14:00 30.05.2023 (güncellendi: 14:06 30.05.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinMoskova- İHA
Moskova- İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafından başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'nde düzenlenen İHA saldırılarının Rusya ordusunun Kiev'deki karar alma merkezlerinden birine gerçekleştirdiği atışlara yanıt olduğunu belirtti.
Ukraynalı güçlerin başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki bir dizi binaya düzenlediği İHA saldırısı hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, İHA saldırılarına ilişkin olarak "Karar alma merkezine, merkezlerinden birine düzenlediğimiz son derece etkili atışlarımıza cevaben Kiev rejiminin gerçekleştirdiği eylemler olduğu tamamen açık" ifadelerini kullandı.

Moskova Belediyesi, Moskova Bölgesi makamlarının ve ordunun olması gerektiği gibi çalıştığını ve hava savunma sisteminin iyi bir şekilde devreye girdiğini belirten Peskov, İHA'ların nereden gönderildiğine dair sorular karşısında "Bunu söyleyemem. Bu, uzmanlara, askerlere ve istihbarat servislerine yönelik bir bilgi" yanıtını verdi.

Peskov, bugünkü saldırının özel askeri harekatın ve hedeflerine ulaşılmasının gerekli olduğunu bir kez daha doğruladığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova Belediyesi ve Moskova Bölge Valiliği'nden saldırıya ilişkin bilgileri canlı olarak, doğrudan aldığını ekledi.
Moskova- İHA saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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