https://sputniknews.com.tr/20230530/peskov-moskovadaki-iha-saldirisi-kievin-karar-alma-merkezlerinden-birine-yapilan-atislara-yanit-1071783180.html

Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt

Peskov: Moskova'daki İHA saldırısı, Kiev'in karar alma merkezlerinden birine yapılan atışlara yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafından başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'nde düzenlenen İHA saldırılarının Rusya ordusunun Kiev'deki karar alma... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T14:00+0300

2023-05-30T14:00+0300

2023-05-30T14:06+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

moskova

kremlin

iha

insansız hava aracı (iha)

saldırı

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Ukraynalı güçlerin başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki bir dizi binaya düzenlediği İHA saldırısı hakkında Kremlin'den açıklama geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, İHA saldırılarına ilişkin olarak "Karar alma merkezine, merkezlerinden birine düzenlediğimiz son derece etkili atışlarımıza cevaben Kiev rejiminin gerçekleştirdiği eylemler olduğu tamamen açık" ifadelerini kullandı.Moskova Belediyesi, Moskova Bölgesi makamlarının ve ordunun olması gerektiği gibi çalıştığını ve hava savunma sisteminin iyi bir şekilde devreye girdiğini belirten Peskov, İHA'ların nereden gönderildiğine dair sorular karşısında "Bunu söyleyemem. Bu, uzmanlara, askerlere ve istihbarat servislerine yönelik bir bilgi" yanıtını verdi.Peskov, bugünkü saldırının özel askeri harekatın ve hedeflerine ulaşılmasının gerekli olduğunu bir kez daha doğruladığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova Belediyesi ve Moskova Bölge Valiliği'nden saldırıya ilişkin bilgileri canlı olarak, doğrudan aldığını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/moskovada-insansiz-hava-araclari-apartmanlara-saldirdi-1071769429.html

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dmitriy peskov, rusya, moskova, kremlin, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı