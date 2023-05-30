https://sputniknews.com.tr/20230530/ozgur-aybas-duyurdu-sigaraya-zam-bekleniyor-1071787869.html

Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor

Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yetkililerin sigaraya 10 liraya kadar zam beklediğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T14:54+0300

2023-05-30T14:54+0300

2023-05-30T14:54+0300

ekonomi

sigara

zam

alkol

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Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer zam beklentisi de sigaraya oldu.Gazete Duvar'ın haberine göre Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" diye konuştu. Aybaş daha önce yaptığı açıklamada, beklenen maliyet zammına ilişkin "Kesin olmamakla birlikte, 3 TL ile 5 TL aralığında bir zam yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/platform-baskani-aybas-acikladi-sigaraya-zam-gelebilir-1071490998.html

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