https://sputniknews.com.tr/20230530/ozgur-aybas-duyurdu-sigaraya-zam-bekleniyor-1071787869.html
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yetkililerin sigaraya 10 liraya kadar zam beklediğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:54+0300
2023-05-30T14:54+0300
2023-05-30T14:54+0300
ekonomi
sigara
zam
alkol
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Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer zam beklentisi de sigaraya oldu.Gazete Duvar'ın haberine göre Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" diye konuştu. Aybaş daha önce yaptığı açıklamada, beklenen maliyet zammına ilişkin "Kesin olmamakla birlikte, 3 TL ile 5 TL aralığında bir zam yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/platform-baskani-aybas-acikladi-sigaraya-zam-gelebilir-1071490998.html
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sigaraya zam geldi mi?, sigaraya zam gelecek mi?, sigara fiyatları, sigaraya zam
sigaraya zam geldi mi?, sigaraya zam gelecek mi?, sigara fiyatları, sigaraya zam
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor
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Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yetkililerin sigaraya 10 liraya kadar zam beklediğini söyledi.
Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer zam beklentisi de sigaraya oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" diye konuştu.
Aybaş daha önce yaptığı açıklamada, beklenen maliyet zammına ilişkin "Kesin olmamakla birlikte, 3 TL ile 5 TL aralığında bir zam yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.