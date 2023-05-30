Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ozgur-aybas-duyurdu-sigaraya-zam-bekleniyor-1071787869.html
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yetkililerin sigaraya 10 liraya kadar zam beklediğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:54+0300
2023-05-30T14:54+0300
ekonomi
sigara
zam
alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_26:0:803:437_1920x0_80_0_0_5207a95b0a09a7114bd117043279b1f4.jpg
Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer zam beklentisi de sigaraya oldu.Gazete Duvar'ın haberine göre Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" diye konuştu. Aybaş daha önce yaptığı açıklamada, beklenen maliyet zammına ilişkin "Kesin olmamakla birlikte, 3 TL ile 5 TL aralığında bir zam yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/platform-baskani-aybas-acikladi-sigaraya-zam-gelebilir-1071490998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_123:0:706:437_1920x0_80_0_0_e65093b77df50e08563ed2e9e1239196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sigaraya zam geldi mi?, sigaraya zam gelecek mi?, sigara fiyatları, sigaraya zam
sigaraya zam geldi mi?, sigaraya zam gelecek mi?, sigara fiyatları, sigaraya zam

Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam bekleniyor

14:54 30.05.2023
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yetkililerin sigaraya 10 liraya kadar zam beklediğini söyledi.
Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer zam beklentisi de sigaraya oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" diye konuştu.
Aybaş daha önce yaptığı açıklamada, beklenen maliyet zammına ilişkin "Kesin olmamakla birlikte, 3 TL ile 5 TL aralığında bir zam yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
EKONOMİ
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş açıkladı: Sigaraya zam gelebilir
24 Mayıs, 11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала