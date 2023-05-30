https://sputniknews.com.tr/20230530/numan-kurtulmustan-tbmm-baskanligi-sorusuna-yanit-kendi-dogasi-icerisinde-yapacaktir-1071802419.html

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçtiği iddialarına yanıt verdi

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçtiği iddialarına yanıt verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya yanıt verdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:15+0300

2023-05-30T19:15+0300

2023-05-30T19:43+0300

2023 türkiye seçimleri

numan kurtulmuş

meclis

seçim

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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya Kurtulmuş, "Türkiye bütün bunları da kendi doğası içerisinde yapacaktır. Nasıl ilk sefer bir seçimle karşılaştık, iki turlu bir seçimi böyle güle oynaya yaptıysak, Türkiye'de seçimden sonra olan işler var. Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi de Meclis'teki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/numan-kurtulmus-sayin-ozdag-gocmenlerin-gonderilmesiyle-ilgili-bir-bakanlik-talebinde-bulundu-1071580518.html

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numan kurtulmuş, meclis, seçim