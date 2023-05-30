https://sputniknews.com.tr/20230530/numan-kurtulmustan-tbmm-baskanligi-sorusuna-yanit-kendi-dogasi-icerisinde-yapacaktir-1071802419.html
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçtiği iddialarına yanıt verdi
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçtiği iddialarına yanıt verdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya yanıt verdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:15+0300
2023-05-30T19:15+0300
2023-05-30T19:43+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
meclis
seçim
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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya Kurtulmuş, "Türkiye bütün bunları da kendi doğası içerisinde yapacaktır. Nasıl ilk sefer bir seçimle karşılaştık, iki turlu bir seçimi böyle güle oynaya yaptıysak, Türkiye'de seçimden sonra olan işler var. Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi de Meclis'teki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/numan-kurtulmus-sayin-ozdag-gocmenlerin-gonderilmesiyle-ilgili-bir-bakanlik-talebinde-bulundu-1071580518.html
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numan kurtulmuş, meclis, seçim
numan kurtulmuş, meclis, seçim
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçtiği iddialarına yanıt verdi
19:15 30.05.2023 (güncellendi: 19:43 30.05.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya yanıt verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.
Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya Kurtulmuş, "Türkiye bütün bunları da kendi doğası içerisinde yapacaktır. Nasıl ilk sefer bir seçimle karşılaştık, iki turlu bir seçimi böyle güle oynaya yaptıysak, Türkiye'de seçimden sonra olan işler var. Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi de Meclis'teki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" yanıtını verdi.