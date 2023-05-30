https://sputniknews.com.tr/20230530/napoliyi-33-yil-aradan-sonra-sampiyonluga-ulastiran-spalletti-takimdan-ayriliyor-1071770076.html
Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran Spalletti takımdan ayrılıyor
Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran Spalletti takımdan ayrılıyor
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrılması kesinleşti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T09:59+0300
2023-05-30T09:59+0300
2023-05-30T09:59+0300
spor
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
napoli
napoli futbol takımı
ayrılık
luciano spalletti
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, dün akşam İtalyan devlet televizyonu Rai 3'te katıldığı bir programda, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 64 yaşındaki deneyimli teknik adam Luciano Spalletti'nin durumuna ilişkin konuştu.33 yıl aradan sonra Napoli'yi Serie A'da mutlu sona ulaştıran Spalletti'nin bir yıl ara vermek istediğini söyleyen De Laurentiis, "Spalletti özgür bir adam. Biri size gelip, ulaşabileceği en yüksek noktaya geldiğini düşündüğünü söyleyip, bir yıl ara vermek istediğini söyleyince, gitmesine izin vermek doğru olandır. Bize çok şey verdi, bu nedenle ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.De Laurentiis'in bu açıklamasıyla, bir süredir basında yer alan Napoli-Spalletti ayrılığı da kesinlik kazanmış oldu.Luis Enrique veya Rafael Benitez İtalyan spor basınında, Spalletti sonrası dönemde Napoli'nin başına Luis Enrique ya da daha önce de 2013-2015'te mavi-beyazlılarda görev yapan bir diğer İspanyol Rafael Benitez'in geçebileceği haberleri yer aldı.2021'de Napoli'nin başına geçen Spalletti, ilk sezonunda mavi-beyazlıların Serie A'yı 3. sırada bitirerek, sonraki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamış, 2. sezonunda ise Napoli'yi 1990'dan beri ilk kez lig şampiyonluğunu kazanmasının mimarı olmuştu.Spalletti'nin Napolisi bu sezon, ligde şampiyonluğu haftalar önce garantilemesine karşın, İtalya Kupası'na son 16 turunda erken şekilde veda etmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Milan'a çeyrek finalde yenilerek elenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221206/napoli-teknik-direktoru-spalletti-keske-bir-gun-turkiyede-antrenorluk-yapabilsem-1064253048.html
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serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), napoli, napoli futbol takımı, ayrılık, luciano spalletti
serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), napoli, napoli futbol takımı, ayrılık, luciano spalletti
Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran Spalletti takımdan ayrılıyor
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrılması kesinleşti.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, dün akşam İtalyan devlet televizyonu Rai 3'te katıldığı bir programda, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 64 yaşındaki deneyimli teknik adam Luciano Spalletti'nin durumuna ilişkin konuştu.
33 yıl aradan sonra Napoli'yi Serie A'da mutlu sona ulaştıran Spalletti'nin bir yıl ara vermek istediğini söyleyen De Laurentiis, "Spalletti özgür bir adam. Biri size gelip, ulaşabileceği en yüksek noktaya geldiğini düşündüğünü söyleyip, bir yıl ara vermek istediğini söyleyince, gitmesine izin vermek doğru olandır. Bize çok şey verdi, bu nedenle ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
De Laurentiis'in bu açıklamasıyla, bir süredir basında yer alan Napoli-Spalletti ayrılığı da kesinlik kazanmış oldu.
Luis Enrique veya Rafael Benitez
İtalyan spor basınında, Spalletti sonrası dönemde Napoli'nin başına Luis Enrique ya da daha önce de 2013-2015'te mavi-beyazlılarda görev yapan bir diğer İspanyol Rafael Benitez'in geçebileceği haberleri yer aldı.
2021'de Napoli'nin başına geçen Spalletti, ilk sezonunda mavi-beyazlıların Serie A'yı 3. sırada bitirerek, sonraki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamış, 2. sezonunda ise Napoli'yi 1990'dan beri ilk kez lig şampiyonluğunu kazanmasının mimarı olmuştu.
Spalletti'nin Napolisi bu sezon, ligde şampiyonluğu haftalar önce garantilemesine karşın, İtalya Kupası'na son 16 turunda erken şekilde veda etmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Milan'a çeyrek finalde yenilerek elenmişti.