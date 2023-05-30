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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/moskovada-insansiz-hava-araclari-apartmanlara-saldirdi-1071769429.html
Moskova’da insansız hava araçları apartmanlara saldırdı
Moskova’da insansız hava araçları apartmanlara saldırdı
Rusya’nın başkenti Moskova’da insansız hava araçlarının apartmanlara saldırdığı, binalarda küçük tahribatlar oluştuğu belirtildi. Şu ana dek edinilen bilgilere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T09:32+0300
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ukrayna krizi
rusya
moskova
insansız hava aracı (iha)
apartman
saldırı
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabahın erken saatlerinde insansız hava araçlarının başkentte düzenledikleri saldırı sonucunda birkaç apartmanda küçük ölçekli tahribat oluştuğu açıklamasını yaptı.Sobyanin, acil durum servislerinin olay yerlerine gittiğini ve buralarda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Moskova Belediye Başkanı ayrıca, şimdiye dek aldıkları bilgilere göre saldırılar yüzünden ‘kimsenin ciddi bir yaralanma geçirmediğini’ ekledi.Daha önce Sputnik haber ajansına bilgi veren kaynaklar, insansız hava araçlarından birisinin başkentteki Profsoyuznaya sokağı 98 numaradaki apartmanın üst katlarına saldırdığını, binanın ön cephesinin tahrip olduğunu ve dairelerin camlarının kırıldığını söylemişti. İnsansız hava araçlarından bir diğerininse Atlasova Tinao sokağındaki 24 katlı bir binaya düştüğü belirtilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Moskova’ya sekiz insansız hava aracıyla saldırdıRusya Savunma Bakanlığı, Moskova’daki konutlara yönelik saldırıyı ukrayna hükümetinin gerçekleştirdiği açıklamasını yaptı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı sırasında sekiz insansız hava aracının kullanıldığını, söz konusu araçlardan her birinin düşürüldüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-saldiran-bir-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1071434616.html
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rusya, moskova, insansız hava aracı (iha), apartman, saldırı
rusya, moskova, insansız hava aracı (iha), apartman, saldırı

Moskova’da insansız hava araçları apartmanlara saldırdı

09:32 30.05.2023 (güncellendi: 09:46 30.05.2023)
© Sputnik / Павел БедняковMoskova
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya’nın başkenti Moskova’da insansız hava araçlarının apartmanlara saldırdığı, binalarda küçük tahribatlar oluştuğu belirtildi. Şu ana dek edinilen bilgilere göre saldırılar nedeniyle apartman sakinlerinin yaralanmadıkları kaydediliyor.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabahın erken saatlerinde insansız hava araçlarının başkentte düzenledikleri saldırı sonucunda birkaç apartmanda küçük ölçekli tahribat oluştuğu açıklamasını yaptı.
Sobyanin, acil durum servislerinin olay yerlerine gittiğini ve buralarda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Moskova Belediye Başkanı ayrıca, şimdiye dek aldıkları bilgilere göre saldırılar yüzünden ‘kimsenin ciddi bir yaralanma geçirmediğini’ ekledi.
Daha önce Sputnik haber ajansına bilgi veren kaynaklar, insansız hava araçlarından birisinin başkentteki Profsoyuznaya sokağı 98 numaradaki apartmanın üst katlarına saldırdığını, binanın ön cephesinin tahrip olduğunu ve dairelerin camlarının kırıldığını söylemişti. İnsansız hava araçlarından bir diğerininse Atlasova Tinao sokağındaki 24 katlı bir binaya düştüğü belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Moskova’ya sekiz insansız hava aracıyla saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’daki konutlara yönelik saldırıyı ukrayna hükümetinin gerçekleştirdiği açıklamasını yaptı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı sırasında sekiz insansız hava aracının kullanıldığını, söz konusu araçlardan her birinin düşürüldüğünü kaydetti.
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
Ukrayna krizi
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde saldıran bir insansız hava aracı düşürüldü
23 Mayıs, 11:50
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