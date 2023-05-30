https://sputniknews.com.tr/20230530/moskovada-insansiz-hava-araclari-apartmanlara-saldirdi-1071769429.html

Moskova’da insansız hava araçları apartmanlara saldırdı

Moskova’da insansız hava araçları apartmanlara saldırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da insansız hava araçlarının apartmanlara saldırdığı, binalarda küçük tahribatlar oluştuğu belirtildi. Şu ana dek edinilen bilgilere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T09:32+0300

2023-05-30T09:32+0300

2023-05-30T09:46+0300

ukrayna krizi

rusya

moskova

insansız hava aracı (iha)

apartman

saldırı

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabahın erken saatlerinde insansız hava araçlarının başkentte düzenledikleri saldırı sonucunda birkaç apartmanda küçük ölçekli tahribat oluştuğu açıklamasını yaptı.Sobyanin, acil durum servislerinin olay yerlerine gittiğini ve buralarda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Moskova Belediye Başkanı ayrıca, şimdiye dek aldıkları bilgilere göre saldırılar yüzünden ‘kimsenin ciddi bir yaralanma geçirmediğini’ ekledi.Daha önce Sputnik haber ajansına bilgi veren kaynaklar, insansız hava araçlarından birisinin başkentteki Profsoyuznaya sokağı 98 numaradaki apartmanın üst katlarına saldırdığını, binanın ön cephesinin tahrip olduğunu ve dairelerin camlarının kırıldığını söylemişti. İnsansız hava araçlarından bir diğerininse Atlasova Tinao sokağındaki 24 katlı bir binaya düştüğü belirtilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Moskova’ya sekiz insansız hava aracıyla saldırdıRusya Savunma Bakanlığı, Moskova’daki konutlara yönelik saldırıyı ukrayna hükümetinin gerçekleştirdiği açıklamasını yaptı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı sırasında sekiz insansız hava aracının kullanıldığını, söz konusu araçlardan her birinin düşürüldüğünü kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230523/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-saldiran-bir-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1071434616.html

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rusya, moskova, insansız hava aracı (iha), apartman, saldırı