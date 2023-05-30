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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/milletvekili-genel-secimi-kesin-sonuclari-resmi-gazeteye-gonderildi-takvim-nasil-isleyecek-1071792091.html
Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: Takvim nasıl işleyecek?
Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: Takvim nasıl işleyecek?
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bundan sonraki sürece ilişkin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T15:48+0300
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2023 türkiye seçimleri
meclis
seçim
resmi gazete
mehmet uçum
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum sosyal medya hesabından takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgileri paylaştı. "YSK, Milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete’ye gönderdi ve kesin sonuçlar ilan edildi. İlanı takip eden üçüncü gün saat 14:00’de TBMM toplanacak" ifadelerini kullanan Uçum şunları kaydetti: Kesinleşen takvimi Uçum şöyle paylaştı: "30 Mayıs Salı Milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi. 1 Haziran Perşembe Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek. 2 Haziran CumaTBMM en yaşlı üye olan Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve Milletvekillerinin yemin töreni yapılacak." Mehmet Uçum, takvimin devamının şöyle işleyebileceğini belirtti:"3 Haziran Cumartesi TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdimi ve aynı genel kurulda Cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır. Yine aynı gün Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zamanda onların milletvekilliği sona erer. 4 Haziran Pazar Atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Yine aynı gün Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar and içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM genel kurulunda and içerek yasama görevine başlarlar."
https://sputniknews.com.tr/20230530/ysk-baskani-kesin-sonuclara-gore-milletvekili-dagilimini-acikladi-1071785612.html
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milletvekilliği dağılımı belli oldu mu?, seçim sonuçları yayınlandı mı? seçim sonuçlarının ardından takvim netleşti mi?
milletvekilliği dağılımı belli oldu mu?, seçim sonuçları yayınlandı mı? seçim sonuçlarının ardından takvim netleşti mi?

Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: Takvim nasıl işleyecek?

15:48 30.05.2023 (güncellendi: 15:56 30.05.2023)
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bundan sonraki sürece ilişkin işletilecek takvimi paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum sosyal medya hesabından takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgileri paylaştı.
"YSK, Milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete’ye gönderdi ve kesin sonuçlar ilan edildi. İlanı takip eden üçüncü gün saat 14:00’de TBMM toplanacak" ifadelerini kullanan Uçum şunları kaydetti:
"İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden üç gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek."
Kesinleşen takvimi Uçum şöyle paylaştı:
"30 Mayıs Salı
Milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi.
1 Haziran Perşembe
Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek.
2 Haziran Cuma
TBMM en yaşlı üye olan Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve Milletvekillerinin yemin töreni yapılacak."
Mehmet Uçum, takvimin devamının şöyle işleyebileceğini belirtti:
"3 Haziran Cumartesi
TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdimi ve aynı genel kurulda Cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir.
Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır.
Yine aynı gün Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zamanda onların milletvekilliği sona erer.
4 Haziran Pazar
Atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır.
Yine aynı gün Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar and içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM genel kurulunda and içerek yasama görevine başlarlar."
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK Başkanı kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
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