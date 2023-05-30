MHP’li Semih Yalçın: Parlamenter sisteme dönüş yolu kapatılmıştır

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ilk defa yapılan ikinci tur, büyük bir demokrasi rüştü olarak kayıtlara geçmiştir. 14 Mayıs’ta sandıkta başlayan ve 28 Mayıs’a uzanan siyasi tercih sürecinden kaos, istikrarsızlık, ümitsizlik ve yeis umanlar, kendileri meyus olmuşlardır. İktidar değişikliği bekleyerek aylardır koltuk, makam ve siyasi kaşane rüyası görenler, millet iradesinin şamarıyla ayılmıştır. Milletimiz, sandığın darı ambarı olmadığını bilmeyenlere öğretmiştir. Zafer sarhoşluğu yaşayacakları zehabıyla çıkar sofraları kurup ateşli nutuklar atanlar, mağlubiyetin kayığına, sükutun salına bindirilmiştir.