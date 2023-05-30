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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/mhpli-semih-yalcin-parlamenter-sisteme-donus-yolu-kapatilmistir-1071804596.html
MHP’li Semih Yalçın: Parlamenter sisteme dönüş yolu kapatılmıştır
MHP’li Semih Yalçın: Parlamenter sisteme dönüş yolu kapatılmıştır
28 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İkinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:47+0300
2023-05-30T19:47+0300
2023 türkiye seçimleri
mhp
parlamenter sistem
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildiği 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:Eskiye dönüş mümkün değilKılık değiştiren binbir suratlar
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mhp, parlamenter sistem, tbmm
mhp, parlamenter sistem, tbmm

MHP’li Semih Yalçın: Parlamenter sisteme dönüş yolu kapatılmıştır

19:47 30.05.2023
© AA / Semih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA /
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28 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İkinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildiği 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul görüp yerleştiği, artık eskiye dönüşün mümkün olmadığı mesajını vermiştir.
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ilk defa yapılan ikinci tur, büyük bir demokrasi rüştü olarak kayıtlara geçmiştir. 14 Mayıs’ta sandıkta başlayan ve 28 Mayıs’a uzanan siyasi tercih sürecinden kaos, istikrarsızlık, ümitsizlik ve yeis umanlar, kendileri meyus olmuşlardır. İktidar değişikliği bekleyerek aylardır koltuk, makam ve siyasi kaşane rüyası görenler, millet iradesinin şamarıyla ayılmıştır. Milletimiz, sandığın darı ambarı olmadığını bilmeyenlere öğretmiştir. Zafer sarhoşluğu yaşayacakları zehabıyla çıkar sofraları kurup ateşli nutuklar atanlar, mağlubiyetin kayığına, sükutun salına bindirilmiştir.

Eskiye dönüş mümkün değil

İkinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır. Milletimiz, Cumhur İttifakı’nın parlamentoda güçlü bir çoğunluk elde etmesini de dikkate alarak, yürütme ve yasama erkleri arasındaki hayati dengenin muhafazasını sağlamıştır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul görüp yerleştiği, artık eskiye dönüşün mümkün olmadığı mesajını vermiştir.
MHP’nin siyasetteki özgül ağırlığının müspet neticeleri, bugün hitama eren seçim sürecinde bir kez daha alınmıştır. Türk demokrasisinde istikrarın, siyasi uzlaşma ortamının ve toplumsal barış zemininin devamı için MHP’nin üstlendiği tarihi misyonun değeri, rakamlara ve temayüllere dökülmüştür.

Kılık değiştiren binbir suratlar

İçeride ve dışarıda dost düşman herkes, MHP’nin Türk siyasi hayatında oynadığı dominant role yeniden şahit olmuştur. MHP’den milliyetçilik rolü çalmaya kalkan müsvedde ve suretler, bizim yerimize geçmeye soyunarak kılık değiştiren binbir suratlar, mekanın ve davanın asıl sahibi gelince geri çekilmişlerdir.
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