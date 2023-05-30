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https://sputniknews.com.tr/20230530/meric-nehrinden-gelecek-ay-enerji-uretilmeye-baslanacak-1071772812.html
Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak
Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak
Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali", haziran ayında hizmete girecek. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santralde 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.'Kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden'Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, santralde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Santral inşaatına bir yıl önce başlandığını belirten Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarda sona gelindiğini bağlantı süreçlerinin tamamlanmasıyla enerji üretimine başlanacağını söyledi.Kırbıyık, projenin kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu bu özelliğiyle bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.Santralin birçok özelliğiyle ön plana çıktığını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:Kırbıyık, Meriç Nehri'nin kent için büyük öneme sahip olduğunu nehirden azami düzeyde faydalanmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşların nehrin her iki yakasında güzel vakit geçireceğini de belirten Kırbıyık, "Orayla ilgili bir mahkeme kararı var. Gerekli düzenlemeler ilgili bakanlıklar düzeyinde yapılıp mahkeme kararı dikkate alınıp gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra tekrar süreç işleyecek. Vatandaşlara üstün nitelikleri olan bir park kazandırılacak." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230518/jeotermal-enerji-ureticileri-dernegi-jeotermal-enerjideki-artis-hizini-sonrasinda-devam-ettiremedik-1071276761.html
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meriç nehri, edirne, enerji
meriç nehri, edirne, enerji

Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak

11:05 30.05.2023
© AAMeriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak
Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali", haziran ayında hizmete girecek.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.
Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santralde 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.
Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.

'Kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden'

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, santralde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Santral inşaatına bir yıl önce başlandığını belirten Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarda sona gelindiğini bağlantı süreçlerinin tamamlanmasıyla enerji üretimine başlanacağını söyledi.
Kırbıyık, projenin kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu bu özelliğiyle bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Santralin birçok özelliğiyle ön plana çıktığını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:
"14 yatay burgumuz var. Nehrin üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metrelik 3 açıklıkta lastik savaklarımız var. Bunların yükseltisi 4 metreye kadar çıkabiliyor. Nehrin taban seviyesi şu an 29 metre 80 santim, 4 metrelik yükseklikle beraber 33 metre 80 santim seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz. Depoladığımız su, santralin içine girecek ve tribünleri çevirerek santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz 2,4 megavatlık bir güce sahip. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretme kapasitesine sahip. İnşallah haziran ayı itibarıyla bu enerjiyi üretip, sisteme dahil etmek istiyoruz. Son izinlerini alınıp bağlantıların yapılmasıyla süreci tamamlamış olacağız."
Kırbıyık, Meriç Nehri'nin kent için büyük öneme sahip olduğunu nehirden azami düzeyde faydalanmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşların nehrin her iki yakasında güzel vakit geçireceğini de belirten Kırbıyık, "Orayla ilgili bir mahkeme kararı var. Gerekli düzenlemeler ilgili bakanlıklar düzeyinde yapılıp mahkeme kararı dikkate alınıp gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra tekrar süreç işleyecek. Vatandaşlara üstün nitelikleri olan bir park kazandırılacak." diye konuştu.
Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği: Jeotermal enerjideki artış hızını sonrasında devam ettiremedik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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