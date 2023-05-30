https://sputniknews.com.tr/20230530/meric-nehrinden-gelecek-ay-enerji-uretilmeye-baslanacak-1071772812.html

Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak

Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak

Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali", haziran ayında hizmete girecek. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T11:05+0300

2023-05-30T11:05+0300

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Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santralde 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.'Kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden'Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, santralde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Santral inşaatına bir yıl önce başlandığını belirten Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarda sona gelindiğini bağlantı süreçlerinin tamamlanmasıyla enerji üretimine başlanacağını söyledi.Kırbıyık, projenin kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu bu özelliğiyle bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.Santralin birçok özelliğiyle ön plana çıktığını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:Kırbıyık, Meriç Nehri'nin kent için büyük öneme sahip olduğunu nehirden azami düzeyde faydalanmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşların nehrin her iki yakasında güzel vakit geçireceğini de belirten Kırbıyık, "Orayla ilgili bir mahkeme kararı var. Gerekli düzenlemeler ilgili bakanlıklar düzeyinde yapılıp mahkeme kararı dikkate alınıp gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra tekrar süreç işleyecek. Vatandaşlara üstün nitelikleri olan bir park kazandırılacak." diye konuştu.

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