https://sputniknews.com.tr/20230530/memura-kira-desteginde-ayrintilar-netlesiyor-maas-katsayisi-detayi-1071774627.html
Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı
Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. Memura kira desteğinde sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:39+0300
2023-05-30T11:39+0300
2023-05-30T11:39+0300
ekonomi
memur
kira
kira yardımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070944139_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb79b6d3d7654112cb3af450dad4afbb.jpg
AK Parti, seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti.İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Milliyet'in haberine göre, Özelmacıklı şunları söyledi:Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL'leri buluyor. Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor. İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor. Yüzde 25'lik sınırlama Evlenme sezonunu hareketlenmesi ve kentsel dönüşümdeki ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu noktada verilecek destekler bu bölgelerde görev yapacak kamu personelleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Yüzde 25’lik sınırlamaya ilişkin paylaşılan yorumlar ve görüşler de açıkçası mal sahiplerini uzun soluklu kiraya vermekten kaçındırıyor. Hatta bu nedenle evleri eşyalı hale getirip yabancılara kiraya vermek isteyen, hatta artık günlük olarak ya da kısa süreli taşınmazlarını kiraya vermek isteyen mal sahipleri daha da yoğunlaştı. Yüzde 25 sınırlamasına uymayanlar için getirilmesi planlandığı söylenen hapis ve para cezaları da kiralık daire arzını gittikçe zorlaştıracaktır. Gayrimenkulü olan kişiler kiraların gayrimenkul fiyatlarına göre belli bir geri dönüş sağlamasını beklerler. Bunun dışında bu geri dönüş sağlanmadığı zaman kiralık daire vermek isteyen mal sahibi bulmak zorlaşacaktır. Maaş katsayısıNet olmamakla beraber verilecek desteklerin maaş katsayısına göre belirlenmesinin makul olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü kişilerin oturacağı bölgelere göre kira fiyatları farklılık gösterebilecektir. Ama maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler. Bunun dışında bölgelere bir fiyatlama yapmak çok doğru olmaz. Ya da Anadolu yakası, Avrupa yakası gibi ayrımların çok makul olmayacağını düşünüyorum. Kiralık daire arzının az olduğu semtlerde kira fiyatları çok daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse İstanbul Kadıköy’de 100 metrekare kiralık bir daire için 18 bin TL’lere varan kiralar, İstanbul Beylikdüzü için 10 bin TL olabiliyor. Bu farkın maaş katsayısına göre belirlenmesini daha makul buluyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-kurum-istanbulda-evi-olmayan-kardeslerimiz-icin-13-bin-konutluk-proje-baslattik-1071310401.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070944139_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_037113da85411f8ec7a2cf9b9567fcf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
memur kira desteği, maaş katsayısı, kira desteği
memur kira desteği, maaş katsayısı, kira desteği
Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı
Abone ol
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. Memura kira desteğinde sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler" dedi.
AK Parti, seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti.
İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre, Özelmacıklı şunları söyledi:
Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL'leri buluyor. Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor.
İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor.
Yüzde 25'lik sınırlama
Evlenme sezonunu hareketlenmesi ve kentsel dönüşümdeki ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu noktada verilecek destekler bu bölgelerde görev yapacak kamu personelleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Yüzde 25’lik sınırlamaya ilişkin paylaşılan yorumlar ve görüşler de açıkçası mal sahiplerini uzun soluklu kiraya vermekten kaçındırıyor. Hatta bu nedenle evleri eşyalı hale getirip yabancılara kiraya vermek isteyen, hatta artık günlük olarak ya da kısa süreli taşınmazlarını kiraya vermek isteyen mal sahipleri daha da yoğunlaştı.
Yüzde 25 sınırlamasına uymayanlar için getirilmesi planlandığı söylenen hapis ve para cezaları da kiralık daire arzını gittikçe zorlaştıracaktır. Gayrimenkulü olan kişiler kiraların gayrimenkul fiyatlarına göre belli bir geri dönüş sağlamasını beklerler. Bunun dışında bu geri dönüş sağlanmadığı zaman kiralık daire vermek isteyen mal sahibi bulmak zorlaşacaktır.
Maaş katsayısı
Net olmamakla beraber verilecek desteklerin maaş katsayısına göre belirlenmesinin makul olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü kişilerin oturacağı bölgelere göre kira fiyatları farklılık gösterebilecektir. Ama maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler. Bunun dışında bölgelere bir fiyatlama yapmak çok doğru olmaz. Ya da Anadolu yakası, Avrupa yakası gibi ayrımların çok makul olmayacağını düşünüyorum. Kiralık daire arzının az olduğu semtlerde kira fiyatları çok daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse İstanbul Kadıköy’de 100 metrekare kiralık bir daire için 18 bin TL’lere varan kiralar, İstanbul Beylikdüzü için 10 bin TL olabiliyor. Bu farkın maaş katsayısına göre belirlenmesini daha makul buluyorum.”