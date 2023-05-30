Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beşiktaş Rsports Robotik Takımı, dünya şampiyonasında 3. oldu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Seçim sonrası ekonomide neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve dış politikada Türkiye
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçim sonuçları CHP'de nasıl yorumlandı?
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230530/memura-kira-desteginde-ayrintilar-netlesiyor-maas-katsayisi-detayi-1071774627.html
Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı
Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. Memura kira desteğinde sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:39+0300
2023-05-30T11:39+0300
ekonomi
memur
kira
kira yardımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070944139_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb79b6d3d7654112cb3af450dad4afbb.jpg
AK Parti, seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti.İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Milliyet'in haberine göre, Özelmacıklı şunları söyledi:Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL'leri buluyor. Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor. İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor. Yüzde 25'lik sınırlama Evlenme sezonunu hareketlenmesi ve kentsel dönüşümdeki ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu noktada verilecek destekler bu bölgelerde görev yapacak kamu personelleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Yüzde 25’lik sınırlamaya ilişkin paylaşılan yorumlar ve görüşler de açıkçası mal sahiplerini uzun soluklu kiraya vermekten kaçındırıyor. Hatta bu nedenle evleri eşyalı hale getirip yabancılara kiraya vermek isteyen, hatta artık günlük olarak ya da kısa süreli taşınmazlarını kiraya vermek isteyen mal sahipleri daha da yoğunlaştı. Yüzde 25 sınırlamasına uymayanlar için getirilmesi planlandığı söylenen hapis ve para cezaları da kiralık daire arzını gittikçe zorlaştıracaktır. Gayrimenkulü olan kişiler kiraların gayrimenkul fiyatlarına göre belli bir geri dönüş sağlamasını beklerler. Bunun dışında bu geri dönüş sağlanmadığı zaman kiralık daire vermek isteyen mal sahibi bulmak zorlaşacaktır. Maaş katsayısıNet olmamakla beraber verilecek desteklerin maaş katsayısına göre belirlenmesinin makul olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü kişilerin oturacağı bölgelere göre kira fiyatları farklılık gösterebilecektir. Ama maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler. Bunun dışında bölgelere bir fiyatlama yapmak çok doğru olmaz. Ya da Anadolu yakası, Avrupa yakası gibi ayrımların çok makul olmayacağını düşünüyorum. Kiralık daire arzının az olduğu semtlerde kira fiyatları çok daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse İstanbul Kadıköy’de 100 metrekare kiralık bir daire için 18 bin TL’lere varan kiralar, İstanbul Beylikdüzü için 10 bin TL olabiliyor. Bu farkın maaş katsayısına göre belirlenmesini daha makul buluyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-kurum-istanbulda-evi-olmayan-kardeslerimiz-icin-13-bin-konutluk-proje-baslattik-1071310401.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070944139_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_037113da85411f8ec7a2cf9b9567fcf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memur kira desteği, maaş katsayısı, kira desteği
memur kira desteği, maaş katsayısı, kira desteği

Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı

11:39 30.05.2023
© AASite, bina, ev, konut
Site, bina, ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. Memura kira desteğinde sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler" dedi.
AK Parti, seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti.
İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre, Özelmacıklı şunları söyledi:
Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL'leri buluyor. Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor.
İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor.

Yüzde 25'lik sınırlama

Evlenme sezonunu hareketlenmesi ve kentsel dönüşümdeki ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu noktada verilecek destekler bu bölgelerde görev yapacak kamu personelleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Yüzde 25’lik sınırlamaya ilişkin paylaşılan yorumlar ve görüşler de açıkçası mal sahiplerini uzun soluklu kiraya vermekten kaçındırıyor. Hatta bu nedenle evleri eşyalı hale getirip yabancılara kiraya vermek isteyen, hatta artık günlük olarak ya da kısa süreli taşınmazlarını kiraya vermek isteyen mal sahipleri daha da yoğunlaştı.
Yüzde 25 sınırlamasına uymayanlar için getirilmesi planlandığı söylenen hapis ve para cezaları da kiralık daire arzını gittikçe zorlaştıracaktır. Gayrimenkulü olan kişiler kiraların gayrimenkul fiyatlarına göre belli bir geri dönüş sağlamasını beklerler. Bunun dışında bu geri dönüş sağlanmadığı zaman kiralık daire vermek isteyen mal sahibi bulmak zorlaşacaktır.

Maaş katsayısı

Net olmamakla beraber verilecek desteklerin maaş katsayısına göre belirlenmesinin makul olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü kişilerin oturacağı bölgelere göre kira fiyatları farklılık gösterebilecektir. Ama maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler. Bunun dışında bölgelere bir fiyatlama yapmak çok doğru olmaz. Ya da Anadolu yakası, Avrupa yakası gibi ayrımların çok makul olmayacağını düşünüyorum. Kiralık daire arzının az olduğu semtlerde kira fiyatları çok daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse İstanbul Kadıköy’de 100 metrekare kiralık bir daire için 18 bin TL’lere varan kiralar, İstanbul Beylikdüzü için 10 bin TL olabiliyor. Bu farkın maaş katsayısına göre belirlenmesini daha makul buluyorum.”
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
TÜRKİYE
Bakan Kurum: İstanbul’da evi olmayan kardeşlerimiz için 13 bin konutluk proje başlattık
19 Mayıs, 16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала