https://sputniknews.com.tr/20230530/memura-kira-desteginde-ayrintilar-netlesiyor-maas-katsayisi-detayi-1071774627.html

Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı

Memura kira desteğinde ayrıntılar netleşiyor: Maaş katsayısı detayı

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. Memura kira desteğinde sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T11:39+0300

2023-05-30T11:39+0300

2023-05-30T11:39+0300

ekonomi

memur

kira

kira yardımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070944139_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb79b6d3d7654112cb3af450dad4afbb.jpg

AK Parti, seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti.İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Milliyet'in haberine göre, Özelmacıklı şunları söyledi:Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul’da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul’da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL'leri buluyor. Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor. İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor. Yüzde 25'lik sınırlama Evlenme sezonunu hareketlenmesi ve kentsel dönüşümdeki ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu noktada verilecek destekler bu bölgelerde görev yapacak kamu personelleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Yüzde 25’lik sınırlamaya ilişkin paylaşılan yorumlar ve görüşler de açıkçası mal sahiplerini uzun soluklu kiraya vermekten kaçındırıyor. Hatta bu nedenle evleri eşyalı hale getirip yabancılara kiraya vermek isteyen, hatta artık günlük olarak ya da kısa süreli taşınmazlarını kiraya vermek isteyen mal sahipleri daha da yoğunlaştı. Yüzde 25 sınırlamasına uymayanlar için getirilmesi planlandığı söylenen hapis ve para cezaları da kiralık daire arzını gittikçe zorlaştıracaktır. Gayrimenkulü olan kişiler kiraların gayrimenkul fiyatlarına göre belli bir geri dönüş sağlamasını beklerler. Bunun dışında bu geri dönüş sağlanmadığı zaman kiralık daire vermek isteyen mal sahibi bulmak zorlaşacaktır. Maaş katsayısıNet olmamakla beraber verilecek desteklerin maaş katsayısına göre belirlenmesinin makul olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü kişilerin oturacağı bölgelere göre kira fiyatları farklılık gösterebilecektir. Ama maaş katsayısına göre olursa kişiler aslında bütçelerine göre bunu planlayabilirler. Bunun dışında bölgelere bir fiyatlama yapmak çok doğru olmaz. Ya da Anadolu yakası, Avrupa yakası gibi ayrımların çok makul olmayacağını düşünüyorum. Kiralık daire arzının az olduğu semtlerde kira fiyatları çok daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse İstanbul Kadıköy’de 100 metrekare kiralık bir daire için 18 bin TL’lere varan kiralar, İstanbul Beylikdüzü için 10 bin TL olabiliyor. Bu farkın maaş katsayısına göre belirlenmesini daha makul buluyorum.”

https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-kurum-istanbulda-evi-olmayan-kardeslerimiz-icin-13-bin-konutluk-proje-baslattik-1071310401.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur kira desteği, maaş katsayısı, kira desteği