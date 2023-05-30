https://sputniknews.com.tr/20230530/mebde-gorevde-yukselme-yazili-sinavi-icin-basvuru-sureci-basladi-1071764840.html
MEB'de görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı
MEB'de görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T02:44+0300
2023-05-30T02:44+0300
2023-05-30T02:44+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınav
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında MEB bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak.Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.Sınav giriş belgeleri, 26 Haziran'da yayımlanacak, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav
MEB'de görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında MEB bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak.
Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.
Sınav giriş belgeleri, 26 Haziran'da yayımlanacak, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.