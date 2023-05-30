https://sputniknews.com.tr/20230530/mebde-gorevde-yukselme-yazili-sinavi-icin-basvuru-sureci-basladi-1071764840.html

MEB'de görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı

MEB'de görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T02:44+0300

2023-05-30T02:44+0300

2023-05-30T02:44+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

sınav

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında MEB bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak.Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.Sınav giriş belgeleri, 26 Haziran'da yayımlanacak, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.

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