https://sputniknews.com.tr/20230530/lubnanda-bir-suudi-arabistan-vatandasi-kacirildi-400-bin-dolar-fidye-istendi-1071766029.html

Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı: '400 bin dolar fidye istendi'

Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı: '400 bin dolar fidye istendi'

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suudi Arabistan vatandaşı 1 kişi fidye için kaçırıldı. Suudi Arabistan televizyonunun haberine göre kaçırılan şahsın serbest... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T04:43+0300

2023-05-30T04:43+0300

2023-05-30T04:43+0300

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Suudi Arabistan'a ait Al Akhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan Suud vatandaşının, 28 Mayıs'ta Beyrut kent merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını aktardı.Haberde, "Saudia" Hava Yolları için çalıştığı bilgisine yer verilen şahsın telefonunun son olarak Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sinyal verdiği, ardından irtibatın kesildiği ifade edildi.Al Akhbariyye, şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep edildiğini bildirdi.Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, olayın basına yansımasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.Lübnan'daki tüm güvenlik güçleriyle kaçırılan şahsın bulunması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Mevlevi, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el Buhari ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etti.Yaşanan olayın "kardeş ülke" Suudi Arabistan ile ilişkileri etkileyebileceği uyarısında bulunan Mevlevi, faillerin en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.Bakan Mevlevi şahsa ait telefonun son olarak Dahiye'de sinyal verdiği bilgisini yalanladı.Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.Açıklamada, 28 Mayıs itibarıyla irtibatın kesildiği Suudi Arabistan vatandaşının kurtarılması için Lübnan güvenlik makamları ile sıkı temas halinde olunduğu kaydedildi.

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