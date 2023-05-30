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https://sputniknews.com.tr/20230530/lubnanda-bir-suudi-arabistan-vatandasi-kacirildi-400-bin-dolar-fidye-istendi-1071766029.html
Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı: '400 bin dolar fidye istendi'
Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı: '400 bin dolar fidye istendi'
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suudi Arabistan vatandaşı 1 kişi fidye için kaçırıldı. Suudi Arabistan televizyonunun haberine göre kaçırılan şahsın serbest... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T04:43+0300
2023-05-30T04:43+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
lübnan
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Suudi Arabistan'a ait Al Akhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan Suud vatandaşının, 28 Mayıs'ta Beyrut kent merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını aktardı.Haberde, "Saudia" Hava Yolları için çalıştığı bilgisine yer verilen şahsın telefonunun son olarak Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sinyal verdiği, ardından irtibatın kesildiği ifade edildi.Al Akhbariyye, şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep edildiğini bildirdi.Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, olayın basına yansımasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.Lübnan'daki tüm güvenlik güçleriyle kaçırılan şahsın bulunması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Mevlevi, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el Buhari ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etti.Yaşanan olayın "kardeş ülke" Suudi Arabistan ile ilişkileri etkileyebileceği uyarısında bulunan Mevlevi, faillerin en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.Bakan Mevlevi şahsa ait telefonun son olarak Dahiye'de sinyal verdiği bilgisini yalanladı.Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.Açıklamada, 28 Mayıs itibarıyla irtibatın kesildiği Suudi Arabistan vatandaşının kurtarılması için Lübnan güvenlik makamları ile sıkı temas halinde olunduğu kaydedildi.
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ortadoğu, suudi arabistan, lübnan

Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı: '400 bin dolar fidye istendi'

04:43 30.05.2023
© SputnikHatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. başkent Beyrut'ta paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. başkent Beyrut'ta paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suudi Arabistan vatandaşı 1 kişi fidye için kaçırıldı. Suudi Arabistan televizyonunun haberine göre kaçırılan şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye istendi.
Suudi Arabistan'a ait Al Akhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan Suud vatandaşının, 28 Mayıs'ta Beyrut kent merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını aktardı.
Haberde, "Saudia" Hava Yolları için çalıştığı bilgisine yer verilen şahsın telefonunun son olarak Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sinyal verdiği, ardından irtibatın kesildiği ifade edildi.
Al Akhbariyye, şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep edildiğini bildirdi.
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, olayın basına yansımasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
Lübnan'daki tüm güvenlik güçleriyle kaçırılan şahsın bulunması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Mevlevi, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el Buhari ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etti.
Yaşanan olayın "kardeş ülke" Suudi Arabistan ile ilişkileri etkileyebileceği uyarısında bulunan Mevlevi, faillerin en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.
Bakan Mevlevi şahsa ait telefonun son olarak Dahiye'de sinyal verdiği bilgisini yalanladı.
Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 28 Mayıs itibarıyla irtibatın kesildiği Suudi Arabistan vatandaşının kurtarılması için Lübnan güvenlik makamları ile sıkı temas halinde olunduğu kaydedildi.
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