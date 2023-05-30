Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı: '400 bin dolar fidye istendi'
© SputnikHatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. başkent Beyrut'ta paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
© Sputnik
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suudi Arabistan vatandaşı 1 kişi fidye için kaçırıldı. Suudi Arabistan televizyonunun haberine göre kaçırılan şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye istendi.
Suudi Arabistan'a ait Al Akhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan Suud vatandaşının, 28 Mayıs'ta Beyrut kent merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını aktardı.
#عاجل | وزير داخلية #لبنان بعد اختطاف مواطن سعودي في #بيروت: عقاب الفاعلين سيكون قاسيًا— CNN بالعربية (@cnnarabic) May 29, 2023
التفاصيل https://t.co/G8TrqwcprT pic.twitter.com/fnMVYAaMQI
Haberde, "Saudia" Hava Yolları için çalıştığı bilgisine yer verilen şahsın telefonunun son olarak Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sinyal verdiği, ardından irtibatın kesildiği ifade edildi.
Al Akhbariyye, şahsın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep edildiğini bildirdi.
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, olayın basına yansımasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير @bukhariwaleeed. دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) May 29, 2023
Lübnan'daki tüm güvenlik güçleriyle kaçırılan şahsın bulunması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Mevlevi, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el Buhari ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etti.
Yaşanan olayın "kardeş ülke" Suudi Arabistan ile ilişkileri etkileyebileceği uyarısında bulunan Mevlevi, faillerin en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.
Bakan Mevlevi şahsa ait telefonun son olarak Dahiye'de sinyal verdiği bilgisini yalanladı.
#عاجل | وزير الداخلية اللبناني: نتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونتواصل مع سفير المملكة لدى لبنان#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/GmnrRfvLJS— صحيفة الخليج (@alkhaleej) May 29, 2023
Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 28 Mayıs itibarıyla irtibatın kesildiği Suudi Arabistan vatandaşının kurtarılması için Lübnan güvenlik makamları ile sıkı temas halinde olunduğu kaydedildi.