https://sputniknews.com.tr/20230530/kiev-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1071763859.html

Kiev bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Kiev bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve Kiev bölgesinde bugün üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T01:44+0300

2023-05-30T01:44+0300

2023-05-30T01:44+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Kiev’de ve Kiev bölgesinde tekrar hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali 16.55'te (TSE ile aynı) duyuldu, bir dakika sonra Çernigov bölgesine, akabinde ise Jitomir bölgesinde alarm verildi.Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko bu sabah şehirde çok sayıda güçlü patlama meydana geldiğini bildirdi. Eş zamanlı olarak hava saldırısı alarmı verildi. Kliçko daha sonra Desnyanskiy bölgesinde hava savunma sisteminin çalıştığını, Podolskiy ve Obolonskiy bölgelerine ise füze parçalarının düştüğünü açıkladı.Dün gece de Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmişti. Yerel basın Kiev, Poltava, Vinnitsa, Çerkasskiy, Odessa, Hmelnitskiy ve Lvov bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini yazdı. Polis yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre Kiev’de birkaç altyapı tesisi hasar aldı.

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