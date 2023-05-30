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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/kiev-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1071763859.html
Kiev bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Kiev bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve Kiev bölgesinde bugün üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T01:44+0300
2023-05-30T01:44+0300
ukrayna krizi
kiev
ukrayna krizi
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Kiev’de ve Kiev bölgesinde tekrar hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali 16.55'te (TSE ile aynı) duyuldu, bir dakika sonra Çernigov bölgesine, akabinde ise Jitomir bölgesinde alarm verildi.Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko bu sabah şehirde çok sayıda güçlü patlama meydana geldiğini bildirdi. Eş zamanlı olarak hava saldırısı alarmı verildi. Kliçko daha sonra Desnyanskiy bölgesinde hava savunma sisteminin çalıştığını, Podolskiy ve Obolonskiy bölgelerine ise füze parçalarının düştüğünü açıkladı.Dün gece de Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmişti. Yerel basın Kiev, Poltava, Vinnitsa, Çerkasskiy, Odessa, Hmelnitskiy ve Lvov bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini yazdı. Polis yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre Kiev’de birkaç altyapı tesisi hasar aldı.
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kiev, ukrayna krizi, ukrayna
kiev, ukrayna krizi, ukrayna

Kiev bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

01:44 30.05.2023
© AAUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve Kiev bölgesinde bugün üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Kiev’de ve Kiev bölgesinde tekrar hava saldırısı alarmı verildi.
Kiev’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali 16.55'te (TSE ile aynı) duyuldu, bir dakika sonra Çernigov bölgesine, akabinde ise Jitomir bölgesinde alarm verildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko bu sabah şehirde çok sayıda güçlü patlama meydana geldiğini bildirdi. Eş zamanlı olarak hava saldırısı alarmı verildi. Kliçko daha sonra Desnyanskiy bölgesinde hava savunma sisteminin çalıştığını, Podolskiy ve Obolonskiy bölgelerine ise füze parçalarının düştüğünü açıkladı.
Dün gece de Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmişti. Yerel basın Kiev, Poltava, Vinnitsa, Çerkasskiy, Odessa, Hmelnitskiy ve Lvov bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini yazdı. Polis yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre Kiev’de birkaç altyapı tesisi hasar aldı.
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