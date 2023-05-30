Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede

© YouTube / Roman Gokhman Keanu Reeves, "Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, haydi bunu gerçekleştirelim' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Grup, 2002'de dağılmadan önce iki stüdyo albümü ve bir EP yayımlamıştı. Reeves, rock grubunda 2002'ye kadar bas gitar çalmıştı.