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Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede
Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede
Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, 20 yıl sonra müzik grubuyla birlikte sahne aldı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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keanu reeves, konser, fotoğraf, фото, gitar
keanu reeves, konser, fotoğraf, фото, gitar

Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede

15:21 30.05.2023 (güncellendi: 15:33 30.05.2023)
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Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, 20 yıl sonra müzik grubuyla birlikte sahne aldı.
© Instagram/Dogstar Son olarak John Wick serisinin dördüncü filmiyle izleyiciyle buluşan ABD'li oyuncu Keanu Reeves, sahnelere geri döndü.
Keanu Reeves sahnede - Sputnik Türkiye
1/5
© Instagram/Dogstar
Son olarak John Wick serisinin dördüncü filmiyle izleyiciyle buluşan ABD'li oyuncu Keanu Reeves, sahnelere geri döndü.
© Filmmagic/Miikka SkaffariNTV'nin haberine göre, Dogstar adlı müzik grubuyla 2023 BottleRock müzik festivalinde sahne alan oyuncu, hayranlarıyla bir araya geldi.
Keanu Reeves sahnede - Sputnik Türkiye
2/5
© Filmmagic/Miikka Skaffari
NTV'nin haberine göre, Dogstar adlı müzik grubuyla 2023 BottleRock müzik festivalinde sahne alan oyuncu, hayranlarıyla bir araya geldi.
© Facebook/Dogstar1991 yılında kurulan grup, konserde eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı.
Keanu Reeves sahnede - Sputnik Türkiye
3/5
© Facebook/Dogstar
1991 yılında kurulan grup, konserde eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı.
© YouTube / Roman GokhmanReeves, daha önce verdiği röportajda grup arkadaşlarıyla birlikte şarkılar yazmayı ve çalmayı çok özlediğini dile getirmişti.
Keanu Reeves sahnede - Sputnik Türkiye
4/5
© YouTube / Roman Gokhman
Reeves, daha önce verdiği röportajda grup arkadaşlarıyla birlikte şarkılar yazmayı ve çalmayı çok özlediğini dile getirmişti.
© YouTube / Roman GokhmanKeanu Reeves, "Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, haydi bunu gerçekleştirelim' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Grup, 2002'de dağılmadan önce iki stüdyo albümü ve bir EP yayımlamıştı. Reeves, rock grubunda 2002'ye kadar bas gitar çalmıştı.
Keanu Reeves sahnede - Sputnik Türkiye
5/5
© YouTube / Roman Gokhman
Keanu Reeves, "Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, haydi bunu gerçekleştirelim' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Grup, 2002'de dağılmadan önce iki stüdyo albümü ve bir EP yayımlamıştı. Reeves, rock grubunda 2002'ye kadar bas gitar çalmıştı.
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