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SON DAKİKA | YSK kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
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https://sputniknews.com.tr/20230530/kacak-kafe-yikiminda-arbede-ibb-imar-sube-muduru-darp-edildi-1071782955.html
Kaçak kafe yıkımında arbede: İBB İmar Şube Müdürü darp edildi
Kaçak kafe yıkımında arbede: İBB İmar Şube Müdürü darp edildi
Üsküdar Salacak sahilinde, kaçak olduğu belirtilen işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İBB ekipleri ile mekan sahipleri arasında arbede yaşandı. Yüzünden... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T13:55+0300
2023-05-30T13:55+0300
türkiye
kaçak
ibb
saldırı
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Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB Encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğradı. HASTANEYE KALDIRILDI İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerini yerine getirirken mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğradı. 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı. Saldırıda yüzünden yaralan Gülten, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gülten, hastaneye kaldırılırken İBB, olayla ilgili hukuki girişim başlattı. Yıkımın devam etmesi için ilçe kaymakamlığıyla görüşmeler sürüyor.
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kaçak, ibb, saldırı
kaçak, ibb, saldırı

Kaçak kafe yıkımında arbede: İBB İmar Şube Müdürü darp edildi

13:55 30.05.2023
© İHAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© İHA
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Üsküdar Salacak sahilinde, kaçak olduğu belirtilen işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İBB ekipleri ile mekan sahipleri arasında arbede yaşandı. Yüzünden yaralanan İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.
Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB Encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerini yerine getirirken mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğradı. 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı.
Saldırıda yüzünden yaralan Gülten, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gülten, hastaneye kaldırılırken İBB, olayla ilgili hukuki girişim başlattı.
Yıkımın devam etmesi için ilçe kaymakamlığıyla görüşmeler sürüyor.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
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