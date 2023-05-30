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https://sputniknews.com.tr/20230530/japonyada-basbakan-olan-babasinin-resmi-konutunda-parti-veren-kisida-kovulacak-1071767585.html
Japonya'da Başbakan olan babasının resmi konutunda parti veren Kişida kovulacak
Japonya'da Başbakan olan babasının resmi konutunda parti veren Kişida kovulacak
Japonya'da, Başbakan Kişida Fumio'nun sekreteri ve en büyük oğlu Kişida Şotaro, resmi konutta verdiği eğlence nedeniyle görevinden alınacak. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T07:09+0300
2023-05-30T07:11+0300
dünya
japonya
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Japonya'da, ulusal düzeyde yayımlanan Shukan Bunshun dergisinde yer alan, "Kişida Şotaro'nun, başbakanlık resmi konutunda parti verdiği" haberinin yankıları sürüyor.Haberin görsellerinde, Kişida'nın, konutta ağırladığı akrabaları ve yabancı misafirleriyle eğlendikleri anlar ile bir kişinin kırmızı halı kaplı merdivende yatarken verdiği poz görülüyor.Daha önce partiye yönelik, sekreteri ve oğlu Kişida'ya gerekli bildirimlerde bulunduğu aktarılan Japon Başbakan, konuya yönelik yeni karar aldığını açıkladı.Başbakan Kişida, sekreterlik unvanı ve kamu önünde sorumluluğu gerekçesiyle oğlu Kişida'nın, resmi konuttaki söz konusu davranışının uygunsuz olduğunu vurguladı.Japon Başbakan, kendi oğlunu, sekreterlik görevine tayin etme sorumluluğunu üstlendiğini kaydederek, Kişida Şotaro'nun, 1 Haziran'da resmi görevinden alınacağını açıkladı.Başbakan Kişida, "Atamanın sorumluluğu elbette bana ait ve bunu ciddiye alıyorum. Kararlılıkla ilerleyerek görevlerimi yerine getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Devlet Televizyonu NHK, yeni dönemde söz konusu sekreterlik görevine, Kişida Şotaro'dan önce aynı makamda göre yapan Yamamoto Takayoşi'nin getirileceğini aktardı.Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu yönetici sekreteri olarak atamıştı.Kabine Baş Sekreterliği, o dönem, atama kararının "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230529/japonya-basbakani-resmi-konuttaki-goruntulerin-ardindan-oglunu-sekreterlik-gorevinden-alacak--1071745982.html
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japonya, fumio kişida, konut, parti
japonya, fumio kişida, konut, parti

Japonya'da Başbakan olan babasının resmi konutunda parti veren Kişida kovulacak

07:09 30.05.2023 (güncellendi: 07:11 30.05.2023)
© AP Photo / Shuji KajiyamaJaponya Başbakanı Kişida Fumio
Japonya Başbakanı Kişida Fumio - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Shuji Kajiyama
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Japonya'da, Başbakan Kişida Fumio'nun sekreteri ve en büyük oğlu Kişida Şotaro, resmi konutta verdiği eğlence nedeniyle görevinden alınacak.
Japonya'da, ulusal düzeyde yayımlanan Shukan Bunshun dergisinde yer alan, "Kişida Şotaro'nun, başbakanlık resmi konutunda parti verdiği" haberinin yankıları sürüyor.
Haberin görsellerinde, Kişida'nın, konutta ağırladığı akrabaları ve yabancı misafirleriyle eğlendikleri anlar ile bir kişinin kırmızı halı kaplı merdivende yatarken verdiği poz görülüyor.
Daha önce partiye yönelik, sekreteri ve oğlu Kişida'ya gerekli bildirimlerde bulunduğu aktarılan Japon Başbakan, konuya yönelik yeni karar aldığını açıkladı.
Başbakan Kişida, sekreterlik unvanı ve kamu önünde sorumluluğu gerekçesiyle oğlu Kişida'nın, resmi konuttaki söz konusu davranışının uygunsuz olduğunu vurguladı.
Japon Başbakan, kendi oğlunu, sekreterlik görevine tayin etme sorumluluğunu üstlendiğini kaydederek, Kişida Şotaro'nun, 1 Haziran'da resmi görevinden alınacağını açıkladı.
Başbakan Kişida, "Atamanın sorumluluğu elbette bana ait ve bunu ciddiye alıyorum. Kararlılıkla ilerleyerek görevlerimi yerine getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Devlet Televizyonu NHK, yeni dönemde söz konusu sekreterlik görevine, Kişida Şotaro'dan önce aynı makamda göre yapan Yamamoto Takayoşi'nin getirileceğini aktardı.
Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu yönetici sekreteri olarak atamıştı.
Kabine Baş Sekreterliği, o dönem, atama kararının "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini belirtmişti.
Fumio Kişida, Japonya Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
DÜNYA
Japonya Başbakanı, resmi konuttaki görüntülerin ardından oğlunu sekreterlik görevinden alacak
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