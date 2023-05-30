İzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama

"Körfezin iç dinamikleri, sığ oluşu ve akıntı sistemleri gereği müsilaj denilen deniz salyası oluşması imkan dışıdır. Gözlem istasyonlarından elde edilen ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen inceleme verilerine göre, son günlerde haberlere konu olan gelişme alg çoğalması adı verilen bir oluşumdur. Çeşitli isimlerle anılan bu türler bir araya gelerek bu şekilde deniz yüzeyinde topaklanmalar yapmaktadır.​​​​​​​ Liman faaliyetleri sonucu deniz araçlarının neden olduğu kirlilik, nehirler yoluyla taşınan kara kökenli kirleticiler (evsel, endüstriyel, tarımsal vb.) ve erozyon sonucu gelen kirleticiler, körfezin su kalitesini etkilemeye devam etmektedir."