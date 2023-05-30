İzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230530/izmir-korfezinde-musilaj-goruldugu-iddialarina-iliskin-izsudan-aciklama-1071803008.html
İzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama
İzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir Körfezi'nde müsilaj (deniz salyası) oluşumuna rastlandığı ve önlem alınmazsa müsilajın artacağı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:25+0300
2023-05-30T19:25+0300
türkiye
izmir
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
müsilaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071803171_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9bb3db0a54512eac4174207492dd3899.jpg
İZSU'dan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde 2003 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından Oşinografik İzleme Projesi yürütüldüğü belirtildi.Büyük Kanal Projesi ve arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması sayesinde sanayi atıkları ile evsel atıkların körfeze deşarj edilmesinin söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:İzmir Körfezi'nde deniz yüzeyinde yer yer görülen kirliliğin deniz salyası olmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, yaptığı açıklamada, İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle müsilaj oluşumu belirlediklerini, önlem alınmaması halinde müsilajın artacağını ileri sürmüştü.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071803171_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e88c200600e9648e79433b3be7c0eb92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), müsilaj
izmir, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), müsilaj

İzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama

19:25 30.05.2023
© AAİzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama
İzmir Körfezi'nde müsilaj görüldüğü iddialarına ilişkin İZSU'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
Abone olTelegram
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir Körfezi'nde müsilaj (deniz salyası) oluşumuna rastlandığı ve önlem alınmazsa müsilajın artacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İZSU'dan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde 2003 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından Oşinografik İzleme Projesi yürütüldüğü belirtildi.
Büyük Kanal Projesi ve arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması sayesinde sanayi atıkları ile evsel atıkların körfeze deşarj edilmesinin söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Körfezin iç dinamikleri, sığ oluşu ve akıntı sistemleri gereği müsilaj denilen deniz salyası oluşması imkan dışıdır. Gözlem istasyonlarından elde edilen ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen inceleme verilerine göre, son günlerde haberlere konu olan gelişme alg çoğalması adı verilen bir oluşumdur. Çeşitli isimlerle anılan bu türler bir araya gelerek bu şekilde deniz yüzeyinde topaklanmalar yapmaktadır.​​​​​​​ Liman faaliyetleri sonucu deniz araçlarının neden olduğu kirlilik, nehirler yoluyla taşınan kara kökenli kirleticiler (evsel, endüstriyel, tarımsal vb.) ve erozyon sonucu gelen kirleticiler, körfezin su kalitesini etkilemeye devam etmektedir."
İzmir Körfezi'nde deniz yüzeyinde yer yer görülen kirliliğin deniz salyası olmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Deniz marulu, kırmızı ve kahverengi alg çoğalmaları, durgun ve akıntısız iç kısımlarda ve kıyısal bölgelerde görülmekte ve denizin rengini kırmızıya boyayan dinoflagellat patlamaları yıl boyunca artan ve azalan şekillerde devam etmektedir. İZSU Genel Müdürlüğü, körfezdeki besin tuzlarının azaltılmasına yönelik Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Revizyonu 4. fazın yapımı ve Atık Su Arıtma Tesisi Deşarj Hattı'nın değiştirilmesi çalışmalarını titizlikle yürütmektedir."
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, yaptığı açıklamada, İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle müsilaj oluşumu belirlediklerini, önlem alınmaması halinde müsilajın artacağını ileri sürmüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала