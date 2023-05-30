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https://sputniknews.com.tr/20230530/izmir-aciklarinda-51-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1071765705.html
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, menderes, dikili, karaburun, yunanistan
göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, menderes, dikili, karaburun, yunanistan

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

04:27 30.05.2023
© Sahil Güvenlik Komutanlığı'İzmir - düzensiz göçmen
İzmir - düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sahil Güvenlik Komutanlığı'
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İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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