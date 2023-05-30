https://sputniknews.com.tr/20230530/izmir-aciklarinda-51-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1071765705.html
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T04:27+0300
2023-05-30T04:27+0300
2023-05-30T04:27+0300
göçmen
kaçak göçmen
düzensiz göç
menderes
dikili
karaburun
yunanistan
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
menderes
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, menderes, dikili, karaburun, yunanistan
göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, menderes, dikili, karaburun, yunanistan
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.