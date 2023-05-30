https://sputniknews.com.tr/20230530/isvec-nato-uyeligimiz-konusunda-ankara-ile-surekli-temas-halindeyiz-1071810610.html

İsveç: NATO üyeliğimiz konusunda Ankara ile sürekli temas halindeyiz

İsveç: NATO üyeliğimiz konusunda Ankara ile sürekli temas halindeyiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'ün seçimlerin ikinci turunun ardından NATO üyeliği konusunda Ankara ile temasa geçtiğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

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ulf kristersson

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, seçimlerin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine açıklama yaptı.İsveç'in Lulea kentinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kristersson, "Açıkçası geçtiğimiz pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinin ardından da çeşitli temaslarda bulunduk. Dolayısıyla bu konuda Türk muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.İsveç, Finlandiya ile birlikte NATO başvurusunu Mayıs 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasından birkaç ay sonra yaptı.Finlandiya'nın başvurusu ittifakın 30 üyesinin tamamı tarafından onaylandı. İsveç'in başvurusu halen Macaristan ve Türkiye'nin onayını bekliyor ve Stockholm'deki Kuran yakma eylemleri nedeniyle katılım sürecini aksatıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230530/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-isvecin-nato-uyeligi-icin-degerlendirme-1071808124.html

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