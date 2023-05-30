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İsveç: NATO üyeliğimiz konusunda Ankara ile sürekli temas halindeyiz
İsveç: NATO üyeliğimiz konusunda Ankara ile sürekli temas halindeyiz
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'ün seçimlerin ikinci turunun ardından NATO üyeliği konusunda Ankara ile temasa geçtiğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:23+0300
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isveç
türkiye
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, seçimlerin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine açıklama yaptı.İsveç'in Lulea kentinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kristersson, "Açıkçası geçtiğimiz pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinin ardından da çeşitli temaslarda bulunduk. Dolayısıyla bu konuda Türk muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.İsveç, Finlandiya ile birlikte NATO başvurusunu Mayıs 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasından birkaç ay sonra yaptı.Finlandiya'nın başvurusu ittifakın 30 üyesinin tamamı tarafından onaylandı. İsveç'in başvurusu halen Macaristan ve Türkiye'nin onayını bekliyor ve Stockholm'deki Kuran yakma eylemleri nedeniyle katılım sürecini aksatıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-isvecin-nato-uyeligi-icin-degerlendirme-1071808124.html
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nato, isveç, türkiye, ulf kristersson

İsveç: NATO üyeliğimiz konusunda Ankara ile sürekli temas halindeyiz

22:23 30.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN Ulf Kristersson
 Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'ün seçimlerin ikinci turunun ardından NATO üyeliği konusunda Ankara ile temasa geçtiğini söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, seçimlerin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine açıklama yaptı.
İsveç'in Lulea kentinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kristersson, "Açıkçası geçtiğimiz pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinin ardından da çeşitli temaslarda bulunduk. Dolayısıyla bu konuda Türk muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.
İsveç, Finlandiya ile birlikte NATO başvurusunu Mayıs 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasından birkaç ay sonra yaptı.
Finlandiya'nın başvurusu ittifakın 30 üyesinin tamamı tarafından onaylandı. İsveç'in başvurusu halen Macaristan ve Türkiye'nin onayını bekliyor ve Stockholm'deki Kuran yakma eylemleri nedeniyle katılım sürecini aksatıyor.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün
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