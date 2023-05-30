https://sputniknews.com.tr/20230530/irlandanin-nufusu-171-yil-sonra-ilk-defa-5-milyonu-asti-1071811067.html

İrlanda'nın nüfusu 171 yıl sonra ilk defa 5 milyonu aştı

İrlanda'nın nüfusu 171 yıl sonra ilk defa 5 milyonu aştı

İrlanda İstatistik Kurumu, ülkenin nüfusunun 171 yıl sonra ilk defa 2022'de 5 milyonu aştığını açıkladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:40+0300

2023-05-30T22:40+0300

2023-05-30T22:40+0300

dünya

irlanda

nüfus

nüfus sayımı

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İrlanda İstatistik Kurumu, ülkenin nüfus artışına ilişkin güncel verileri yayınladı.Kurumdan yapılan açıklamada, "2022 nüfus sayımı, İrlanda nüfusunun 171 yıl sonra ilk kez 5 milyonu aştığı yıl oldu. 1851'den bu yana sürekli düşüş gösteren İrlanda nüfusu, 1961'de 2 milyon 818 bin 341 ile en düşük seviyesini kaydetti. Daha sonra tekrar artmaya başladı ve 2022'de 61 yıl öncesine göre yüzde 83 daha yüksek oldu" denildi.Nisan 2022'de yapılan nüfus sayımında ülkede yaşayanların sayısı 5 milyon 149 bin 139 olarak kaydedilmişti. Açıklamada, bu rakamın bir önceki nüfus sayımının yapıldığı 2016 yılına göre yaklaşık 390 bin daha fazla olduğu belirtildi.Öte yandan kurum, nüfus artışının hem doğumların ölümlerden fazla olmasından hem de ülkedeki göçün artmasından kaynaklandığı bilgisini verdi.Şubat ayında RTE yayın kuruluşu İrlanda hükümetinin mülteciler için acilen konut arayışında olduğunu bildirmişti.2022 sonbaharında İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan yüzlerce kişi Ukraynalı mültecilerin şehirlerine yerleştirilmesini protesto etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/fransada-dogum-sayisi-son-30-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1070949581.html

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