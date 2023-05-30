https://sputniknews.com.tr/20230530/imamoglu-toplumun-degisim-arzusunun-dun-gordugumuz-sonuctan-cok-daha-buyuk-oldugunu-biliyorum-1071760163.html
İmamoğlu: Toplumun değişim arzusunun, dün gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum
İmamoğlu: Toplumun değişim arzusunun, dün gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye toplumunun değişim arzusunun, dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T00:19+0300
2023-05-30T00:19+0300
2023-05-30T00:19+0300
2023 türkiye seçimleri
ibb
ekrem imamoğlu
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İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, fethin önemini anlattı.Dün sonuçlanan seçimlerde oy kullanarak milletin iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunan bütün vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, "Ben, kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü, inanarak söylemiş biri olarak, ülkem adına tabii ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım." diye konuştu.İmamoğlu, milletin cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı'nın adayına verdiğini belirterek, "Elbette mazeret yok. Evet süreç böyle sonuçlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.'Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız'"28 Mayıs seçim sonuçlarının, tabii ki bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu da ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam olarak kuramadık." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:
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ibb, ekrem imamoğlu
İmamoğlu: Toplumun değişim arzusunun, dün gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye toplumunun değişim arzusunun, dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız." dedi.
İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, fethin önemini anlattı.
Dün sonuçlanan seçimlerde oy kullanarak milletin iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunan bütün vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, "Ben, kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü, inanarak söylemiş biri olarak, ülkem adına tabii ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım." diye konuştu.
İmamoğlu, milletin cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı'nın adayına verdiğini belirterek, "Elbette mazeret yok. Evet süreç böyle sonuçlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
'Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız'
"28 Mayıs seçim sonuçlarının, tabii ki bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu da ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam olarak kuramadık." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye toplumunun değişim arzusunun, dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Bu ülkede daha iyi bir hayat, daha adaletli bir düzen, daha müreffeh bir toplum isteyen, bu topraklarda kuralları ve kurumlarıyla pürüzsüz işleyen bir demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini özellikle siz sevgili gençlerle birlikte inşa etmeliyiz, hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu süreci oluşturan parti ve kişiler olarak elbette bu gerçekle yüzleşeceğiz. Sebeplerini bulup çözümlerini hep birlikte geliştireceğiz. Bu olgunluk ve cesaretle mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiçbir vatandaşımızın, hiç kimsenin kuşkusu olmasın."