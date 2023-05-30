https://sputniknews.com.tr/20230530/imamoglu-toplumun-degisim-arzusunun-dun-gordugumuz-sonuctan-cok-daha-buyuk-oldugunu-biliyorum-1071760163.html

İmamoğlu: Toplumun değişim arzusunun, dün gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum

İmamoğlu: Toplumun değişim arzusunun, dün gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye toplumunun değişim arzusunun, dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T00:19+0300

2023-05-30T00:19+0300

2023-05-30T00:19+0300

2023 türkiye seçimleri

ibb

ekrem imamoğlu

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İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, fethin önemini anlattı.Dün sonuçlanan seçimlerde oy kullanarak milletin iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunan bütün vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, "Ben, kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü, inanarak söylemiş biri olarak, ülkem adına tabii ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım." diye konuştu.İmamoğlu, milletin cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı'nın adayına verdiğini belirterek, "Elbette mazeret yok. Evet süreç böyle sonuçlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.'Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız'"28 Mayıs seçim sonuçlarının, tabii ki bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu da ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam olarak kuramadık." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

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2023

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ibb, ekrem imamoğlu