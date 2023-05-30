'Herson'da işkence odaları kuran Ukrayna polisi, Rusya'yla işbirliği yapan kişileri cezalandırıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/hersonda-iskence-odalari-kuran-ukrayna-polisi-rusyayla-isbirligi-yapan-kisileri-cezalandiriyor-1071795622.html
'Herson'da işkence odaları kuran Ukrayna polisi, Rusya'yla işbirliği yapan kişileri cezalandırıyor'
'Herson'da işkence odaları kuran Ukrayna polisi, Rusya'yla işbirliği yapan kişileri cezalandırıyor'
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Herson Bölgesi'ndeki iki polis biriminde işkence odaları kurduğu ve Rus makamlarıyla... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:34+0300
2023-05-30T17:18+0300
ukrayna krizi
sbu
ukrayna
herson
işkence
rusya
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055136368_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_c23bd73d99d88d923f5e7c6c78bd047d.jpg
Sputnik'e konuşan Ukrayna Polis Teşkilatı'ndan bir kaynak, SBU'nun Herson'un Dneprovsk ve Komsomolsk polis birimlerinde işkence odaları kurduğunu ve Rus makamlarıyla işbirliği yapan kişileri cezalandırdığını anlattı.Kaynak, "Dneprovsk polis biriminde genelde Ukraynalılar çalışıyor. Birimi Herson İçişleri Bakanlığı Stratejik Keşif Şefi Grigoriy Nevkritıy yönetiyor, yardımcısı Aleksandr Priveda, kıdemli operasyon yetkilileri Aleksandr Maloşenko ve Maksim Şevçenko ile polis memurları Sergey Gordey, Artur Frolov, Aleksandr Şvets, Artyom Kononov görev yapıyor" dedi.Rusya'ya kaçan bir tüccarın yardımcılığını yapan Vladimir Malina adlı kişinin 5 Nisan 2023'te gözaltına alındığını, Dneprovsk polis biriminde işkence gördüğünü anlatan kaynak, Malina'nın bir gün sonra hayatını kaybettiğini vurguladı.Malina'nın ölümünü gizlemek için kendisiyle birlikte gözaltına altına Rus insani merkezi çalışanları Roman Gavrilyuk ve İgor Gurov'a Malina'nın serbest bırakıldığına dair ifade vermeleri amacıyla işkence yapıldığını kaydeden kaynak, bu odalarda birkaç kişinin ölümüne işkence gördüğünü ve tüm bu kişilerin 'kayıp' olarak kayıtlara geçirildiğini belirtti.Bu arada Rus güçleri, Ukrayna Polis Teşkilatı'ndaki kaynakları sayesinde Rusya yanlısı aktivistleri gözaltına alıp işkence yapan SBU ajanlarının adlarını öğrendi.Kaynak, en aktif SBU ajanlarından birinin Herson sakini Dmitriy Ovçar olduğunu, Ovçar'ın eşiyle birlikte Rusların nefret ettiklerini birçok kez kamuoyuna açıkladığını kaydetti.Natalya Şkramko, Yuriy Bondar, Lyuba Bondar, Dmitriy Kozel, Oksana Kozel ve Anastasiya Kojemskaya (Galinskaya) gibi SBU ajanlarının adlarını da veren kaynak, "Kojemskaya, Demenskaya soyadlı bir Herson sakini hakkında ihbarda bulundu. Dneprovsk polis birimindeki işkence odasına düşen Demenskaya, 5 yıl hapse mahkum edildi ve Nikolayev cezaevinde boğazı sıkılarak öldürüldü ve olay kayıtlara 'cinayet' olarak geçirildi" ifadelerini kullandı.Kaynak, Yuliya Fedorişina ve Sergey Tarasenko adlı iki SBU ajanının Rus makamlarında işe girerek SBU'nun talimatlarını yerine getirdiğini bilgisini de paylaştı.
ukrayna
herson
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055136368_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_27bd13aeac9c0303dcfff6df33bec0cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sbu, ukrayna, herson, işkence, rusya, sputnik
sbu, ukrayna, herson, işkence, rusya, sputnik

'Herson'da işkence odaları kuran Ukrayna polisi, Rusya'yla işbirliği yapan kişileri cezalandırıyor'

16:34 30.05.2023 (güncellendi: 17:18 30.05.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Herson Bölgesi'ndeki iki polis biriminde işkence odaları kurduğu ve Rus makamlarıyla işbirliği yapan kişileri cezalandırdığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Ukrayna Polis Teşkilatı'ndan bir kaynak, SBU'nun Herson'un Dneprovsk ve Komsomolsk polis birimlerinde işkence odaları kurduğunu ve Rus makamlarıyla işbirliği yapan kişileri cezalandırdığını anlattı.
Kaynak, "Dneprovsk polis biriminde genelde Ukraynalılar çalışıyor. Birimi Herson İçişleri Bakanlığı Stratejik Keşif Şefi Grigoriy Nevkritıy yönetiyor, yardımcısı Aleksandr Priveda, kıdemli operasyon yetkilileri Aleksandr Maloşenko ve Maksim Şevçenko ile polis memurları Sergey Gordey, Artur Frolov, Aleksandr Şvets, Artyom Kononov görev yapıyor" dedi.

Rusya'ya kaçan bir tüccarın yardımcılığını yapan Vladimir Malina adlı kişinin 5 Nisan 2023'te gözaltına alındığını, Dneprovsk polis biriminde işkence gördüğünü anlatan kaynak, Malina'nın bir gün sonra hayatını kaybettiğini vurguladı.

Malina'nın ölümünü gizlemek için kendisiyle birlikte gözaltına altına Rus insani merkezi çalışanları Roman Gavrilyuk ve İgor Gurov'a Malina'nın serbest bırakıldığına dair ifade vermeleri amacıyla işkence yapıldığını kaydeden kaynak, bu odalarda birkaç kişinin ölümüne işkence gördüğünü ve tüm bu kişilerin 'kayıp' olarak kayıtlara geçirildiğini belirtti.
Bu arada Rus güçleri, Ukrayna Polis Teşkilatı'ndaki kaynakları sayesinde Rusya yanlısı aktivistleri gözaltına alıp işkence yapan SBU ajanlarının adlarını öğrendi.

Kaynak, en aktif SBU ajanlarından birinin Herson sakini Dmitriy Ovçar olduğunu, Ovçar'ın eşiyle birlikte Rusların nefret ettiklerini birçok kez kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

Natalya Şkramko, Yuriy Bondar, Lyuba Bondar, Dmitriy Kozel, Oksana Kozel ve Anastasiya Kojemskaya (Galinskaya) gibi SBU ajanlarının adlarını da veren kaynak, "Kojemskaya, Demenskaya soyadlı bir Herson sakini hakkında ihbarda bulundu. Dneprovsk polis birimindeki işkence odasına düşen Demenskaya, 5 yıl hapse mahkum edildi ve Nikolayev cezaevinde boğazı sıkılarak öldürüldü ve olay kayıtlara 'cinayet' olarak geçirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak, Yuliya Fedorişina ve Sergey Tarasenko adlı iki SBU ajanının Rus makamlarında işe girerek SBU'nun talimatlarını yerine getirdiğini bilgisini de paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала