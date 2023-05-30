https://sputniknews.com.tr/20230530/hersonda-iskence-odalari-kuran-ukrayna-polisi-rusyayla-isbirligi-yapan-kisileri-cezalandiriyor-1071795622.html

'Herson'da işkence odaları kuran Ukrayna polisi, Rusya'yla işbirliği yapan kişileri cezalandırıyor'

'Herson'da işkence odaları kuran Ukrayna polisi, Rusya'yla işbirliği yapan kişileri cezalandırıyor'

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Herson Bölgesi'ndeki iki polis biriminde işkence odaları kurduğu ve Rus makamlarıyla... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:34+0300

2023-05-30T16:34+0300

2023-05-30T17:18+0300

ukrayna krizi

sbu

ukrayna

herson

işkence

rusya

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055136368_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_c23bd73d99d88d923f5e7c6c78bd047d.jpg

Sputnik'e konuşan Ukrayna Polis Teşkilatı'ndan bir kaynak, SBU'nun Herson'un Dneprovsk ve Komsomolsk polis birimlerinde işkence odaları kurduğunu ve Rus makamlarıyla işbirliği yapan kişileri cezalandırdığını anlattı.Kaynak, "Dneprovsk polis biriminde genelde Ukraynalılar çalışıyor. Birimi Herson İçişleri Bakanlığı Stratejik Keşif Şefi Grigoriy Nevkritıy yönetiyor, yardımcısı Aleksandr Priveda, kıdemli operasyon yetkilileri Aleksandr Maloşenko ve Maksim Şevçenko ile polis memurları Sergey Gordey, Artur Frolov, Aleksandr Şvets, Artyom Kononov görev yapıyor" dedi.Rusya'ya kaçan bir tüccarın yardımcılığını yapan Vladimir Malina adlı kişinin 5 Nisan 2023'te gözaltına alındığını, Dneprovsk polis biriminde işkence gördüğünü anlatan kaynak, Malina'nın bir gün sonra hayatını kaybettiğini vurguladı.Malina'nın ölümünü gizlemek için kendisiyle birlikte gözaltına altına Rus insani merkezi çalışanları Roman Gavrilyuk ve İgor Gurov'a Malina'nın serbest bırakıldığına dair ifade vermeleri amacıyla işkence yapıldığını kaydeden kaynak, bu odalarda birkaç kişinin ölümüne işkence gördüğünü ve tüm bu kişilerin 'kayıp' olarak kayıtlara geçirildiğini belirtti.Bu arada Rus güçleri, Ukrayna Polis Teşkilatı'ndaki kaynakları sayesinde Rusya yanlısı aktivistleri gözaltına alıp işkence yapan SBU ajanlarının adlarını öğrendi.Kaynak, en aktif SBU ajanlarından birinin Herson sakini Dmitriy Ovçar olduğunu, Ovçar'ın eşiyle birlikte Rusların nefret ettiklerini birçok kez kamuoyuna açıkladığını kaydetti.Natalya Şkramko, Yuriy Bondar, Lyuba Bondar, Dmitriy Kozel, Oksana Kozel ve Anastasiya Kojemskaya (Galinskaya) gibi SBU ajanlarının adlarını da veren kaynak, "Kojemskaya, Demenskaya soyadlı bir Herson sakini hakkında ihbarda bulundu. Dneprovsk polis birimindeki işkence odasına düşen Demenskaya, 5 yıl hapse mahkum edildi ve Nikolayev cezaevinde boğazı sıkılarak öldürüldü ve olay kayıtlara 'cinayet' olarak geçirildi" ifadelerini kullandı.Kaynak, Yuliya Fedorişina ve Sergey Tarasenko adlı iki SBU ajanının Rus makamlarında işe girerek SBU'nun talimatlarını yerine getirdiğini bilgisini de paylaştı.

ukrayna

herson

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sbu, ukrayna, herson, işkence, rusya, sputnik