https://sputniknews.com.tr/20230530/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-ukraynayi-yeni-afganistana-donusturdu-1071806915.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkeyi yeni Afganistan’a dönüştürdüğünü belirtti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T20:24+0300

2023-05-30T20:24+0300

2023-05-30T20:24+0300

ukrayna krizi

nikolay azarov

ukrayna

afganistan

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Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Farklı yıllarda farklı Ukrayna liderleri ülkeden yeni Fransa, yeni İsviçre yapma sözünü vermişti. Yalnız Zelenskiy daha da ileriye giderek ülkeden yeni Afganistan yaptı. Tüm bunlar Anglosaksonları ve silah şirketlerini sevindiriyor” diye yazdı.Azarov, “Acaba ABD’nin oyuncağından bıkacağı bir gün gelecek mi? Yoksa Rusya’ya kötülük etmek daha mı ağır basacak?” diye sordu kendi kendine.

https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-ukrayna-basbakani-azarov-polonya-ukraynanin-bir-kismini-topraklarina-katmak-istiyor-1068931510.html

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