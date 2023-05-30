https://sputniknews.com.tr/20230530/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-ukraynayi-yeni-afganistana-donusturdu-1071806915.html
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkeyi yeni Afganistan’a dönüştürdüğünü belirtti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T20:24+0300
2023-05-30T20:24+0300
2023-05-30T20:24+0300
ukrayna krizi
nikolay azarov
ukrayna
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_177746f910d0c8ab1d2b6402e282b311.jpg
Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Farklı yıllarda farklı Ukrayna liderleri ülkeden yeni Fransa, yeni İsviçre yapma sözünü vermişti. Yalnız Zelenskiy daha da ileriye giderek ülkeden yeni Afganistan yaptı. Tüm bunlar Anglosaksonları ve silah şirketlerini sevindiriyor” diye yazdı.Azarov, “Acaba ABD’nin oyuncağından bıkacağı bir gün gelecek mi? Yoksa Rusya’ya kötülük etmek daha mı ağır basacak?” diye sordu kendi kendine.
https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-ukrayna-basbakani-azarov-polonya-ukraynanin-bir-kismini-topraklarina-katmak-istiyor-1068931510.html
ukrayna
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d3f2e7de4f8b5544cd8ad9a48b5ecc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nikolay azarov, ukrayna, afganistan
nikolay azarov, ukrayna, afganistan
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
Abone ol
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkeyi yeni Afganistan’a dönüştürdüğünü belirtti.
Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Farklı yıllarda farklı Ukrayna liderleri ülkeden yeni Fransa, yeni İsviçre yapma sözünü vermişti. Yalnız Zelenskiy daha da ileriye giderek ülkeden yeni Afganistan yaptı. Tüm bunlar Anglosaksonları ve silah şirketlerini sevindiriyor” diye yazdı.
Azarov, “Acaba ABD’nin oyuncağından bıkacağı bir gün gelecek mi? Yoksa Rusya’ya kötülük etmek daha mı ağır basacak?” diye sordu kendi kendine.