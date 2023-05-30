https://sputniknews.com.tr/20230530/esinin-ikinci-secilmesine-ofkelenen-adam-guzellik-yarismasini-birbirine-katti-1071786493.html

Eşinin ikinci seçilmesine öfkelenen adam güzellik yarışmasını birbirine kattı

Eşinin ikinci seçilmesine öfkelenen adam güzellik yarışmasını birbirine kattı

Brezilya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında sonuca sinirlenen öfkeli kocanın yaptıkları organizasyona damga vurdu. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T15:17+0300

2023-05-30T15:17+0300

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Brezilya’da cumartesi günü LGBTQ+ bireylerin yarıştığı ‘Miss Gay Mato Grosso’ adlı güzellik yarışmasında çok konuşulan anlar yaşandı. Eşine ikinciliğin uygun görülmesine sinirlenen adam sahneye fırladı, birinci olan yarışmacının başındaki güzellik tacını alıp yere fırlattı. Yerel haber sitesi Globo’nun aktardığına göre eşi Nathally Becker yerine Emannuelly Belini’nin birinci güzel seçilmesini hazmedemeyen adam bağırıp çağırmaya başladı, eşini Belini’nin yanından uzaklaştırmaya çalıştı, sonra da Belini’nin başındaki tacı yere çaldı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri duruma müdahale edip adamı sahneden uzaklaştırdı. Yarışmanın organizatörü Malone Haenisch yazılı açıklamasında adamın sonuçların adil olmadığını düşündüğünü, bu yüzden bu kargaşayı çıkardığını anlattı.

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