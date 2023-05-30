Erdoğan: Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız

İŞ dünyası ile el birliği içinde Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Son 21 yıla damga vuran eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör iş birliği ile beraber yazdık. İŞ dünyası ile el birliği içinde Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Son 21 yıla damga vuran eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör iş birliği ile beraber yazdık.

Her iki seçimi de olgunlukla sona erdirdik. Seçim sonuçları hayırlar getirmesini dilerim. Her iki seçimi de olgunlukla sona erdirdik. Seçim sonuçları hayırlar getirmesini dilerim.

Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız.

İktidar hırsı ile yapılan yanlış hesaplar sandıktan dönmüştür. Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. CHP'nin vekil sayısı 2018'de 146'ydı, 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Kiralık vekiller verdiler 40 tane. 40 kiralık vekil gidince vekil sayısı 129'a düştü. Hesap uzmanı bunu yapar mı? İktidar hırsı ile yapılan yanlış hesaplar sandıktan dönmüştür. Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. CHP'nin vekil sayısı 2018'de 146'ydı, 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Kiralık vekiller verdiler 40 tane. 40 kiralık vekil gidince vekil sayısı 129'a düştü. Hesap uzmanı bunu yapar mı?

Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır.

Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır.

Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir. Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir.

Eski sistem tartışmalarını kesinlikle rafa kaldırmalıyız. Eski sistem tartışmalarını kesinlikle rafa kaldırmalıyız.

Depremin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Depremin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız.

Afetzedelerimizin gönül yaralarının daha fazla kanatılmasına izin vermeyeceğiz. Afetzedelerimizin gönül yaralarının daha fazla kanatılmasına izin vermeyeceğiz.

110'a yakın ülke lideriyle görüşmeler yaptık. 110'a yakın ülke lideriyle görüşmeler yaptık.

Putin ile yaptığımız son görüşmede kendilerinin Karadeniz tahıl koridorundan gönderilecek tahıl ile birlikte fakir Afrika ülkelerine una çevrilip gönderilmesi konusunda mutabakatımızı teyit ettik. Putin ile yaptığımız son görüşmede kendilerinin Karadeniz tahıl koridorundan gönderilecek tahıl ile birlikte fakir Afrika ülkelerine una çevrilip gönderilmesi konusunda mutabakatımızı teyit ettik.

Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir

Siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız.