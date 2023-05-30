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SON DAKİKA | YSK kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
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Elon Musk, Çin'de Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Elon Musk, Çin'de Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Çin'de açtığı fabrika nedeniyle halihazırda Washington'ın gözünün üzerinde olduğu milyarder Elon Musk yine dikkat çekecek bir ziyaret yaptı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Dünyanın en zengin insanlarından, sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Çin'in başkenti Pekin'de Dışişleri Bakanı Kin Gang ile bir araya geldi. Musk böylelikle Kovid-19 pandemisi başından bu yana ilk kez Çin'i ziyaret etmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kin, Musk'a yabancı girişimler için daha iyi bir pazar ve hukukun üstünlüğü odaklı iş çevresi yaratma çabalarına bağlı olduklarını dile getirdi.Musk da Tesla'nın ülkedeki faaliyet alanını büyütmek istediğini söyledi. Musk'ın elektrikli araç firması Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını açtığı Çin'de bir de batarya tesis kurmayı planladığını açıklamıştı. Ünlü milyarderin Çin bağlantıları Washington'da tartışma konusu olmuş, ABD Başkanı Biden, Musk'ın yabancı ülkelerle ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu söylemişti.
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çin, tesla, elon musk, abd, joe biden
çin, tesla, elon musk, abd, joe biden

Elon Musk, Çin'de Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

14:13 30.05.2023 (güncellendi: 14:34 30.05.2023)
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Matt Rourke
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Çin'de açtığı fabrika nedeniyle halihazırda Washington'ın gözünün üzerinde olduğu milyarder Elon Musk yine dikkat çekecek bir ziyaret yaptı.
Dünyanın en zengin insanlarından, sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Çin'in başkenti Pekin'de Dışişleri Bakanı Kin Gang ile bir araya geldi. Musk böylelikle Kovid-19 pandemisi başından bu yana ilk kez Çin'i ziyaret etmiş oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kin, Musk'a yabancı girişimler için daha iyi bir pazar ve hukukun üstünlüğü odaklı iş çevresi yaratma çabalarına bağlı olduklarını dile getirdi.
Musk da Tesla'nın ülkedeki faaliyet alanını büyütmek istediğini söyledi.
Musk'ın elektrikli araç firması Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını açtığı Çin'de bir de batarya tesis kurmayı planladığını açıklamıştı.
Ünlü milyarderin Çin bağlantıları Washington'da tartışma konusu olmuş, ABD Başkanı Biden, Musk'ın yabancı ülkelerle ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu söylemişti.
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