https://sputniknews.com.tr/20230530/dunya-liderlerinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonlari-1071811833.html

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

Seçimlerin ikinci turunda galip gelen Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sayıda ülkenin liderinden tebrik telefonları geldi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:54+0300

2023-05-30T22:54+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

seçim

tebrik

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı.IrakÖte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı es-Sudani, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.VenezüellaVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Maduro, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.NATO Genel SekreteriBununla birlikte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.

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recep tayyip erdoğan, seçim, tebrik