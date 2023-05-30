https://sputniknews.com.tr/20230530/dunya-liderlerinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonlari-1071811833.html
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları
Seçimlerin ikinci turunda galip gelen Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sayıda ülkenin liderinden tebrik telefonları geldi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:54+0300
2023-05-30T22:54+0300
2023-05-30T22:54+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
seçim
tebrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071763037_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_e1d2b3628fff92f2d565b6eb2daf37d6.jpg
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı.IrakÖte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı es-Sudani, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.VenezüellaVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Maduro, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.NATO Genel SekreteriBununla birlikte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071763037_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_0164993c2d5b2f29ec2950312ea99b91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, seçim, tebrik
recep tayyip erdoğan, seçim, tebrik
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları
Abone ol
Seçimlerin ikinci turunda galip gelen Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sayıda ülkenin liderinden tebrik telefonları geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı.
Irak
Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı es-Sudani, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Venezüella
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Maduro, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.
NATO Genel Sekreteri
Bununla birlikte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.