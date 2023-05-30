https://sputniknews.com.tr/20230530/disneyland-paris-calisanlari-greve-gitti-1071797510.html
Disneyland Paris çalışanları greve gitti
Disneyland Paris çalışanları greve gitti
Fransa'daki eğlence parkı Disneyland Paris çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:03+0300
2023-05-30T17:03+0300
2023-05-30T17:03+0300
dünya
avrupa
fransa
paris
çalışan
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071797598_0:32:750:454_1920x0_80_0_0_69daebaa7408cbc044e8ca8242055d80.jpg
Disneyland Paris çalışanları, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı. Yüzlerce çalışan taleplerini duyurmak için parkın içinde gösteri düzenledi.Ellerinde farklı sendika bayrakları taşıyan çalışanlar, düdük çalarak parkın içinde yürüdü. Protestocular, parka eğlenmeye gelen ziyaretçileri de selamladı.1992'de hizmete giren ve Paris'e gelen turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan Disneyland, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/bidendan-dusuk-ucretler-nedeniyle-greve-giden-hollywood-senaristlerine-destek-1070811282.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071797598_52:0:699:485_1920x0_80_0_0_bf5ba9792a65b3d91d187a3e3ca10af3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, fransa, paris, çalışan, grev
avrupa, fransa, paris, çalışan, grev
Disneyland Paris çalışanları greve gitti
Abone ol
Fransa'daki eğlence parkı Disneyland Paris çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti.
Disneyland Paris çalışanları, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı. Yüzlerce çalışan taleplerini duyurmak için parkın içinde gösteri düzenledi.
Ellerinde farklı sendika bayrakları taşıyan çalışanlar, düdük çalarak parkın içinde yürüdü. Protestocular, parka eğlenmeye gelen ziyaretçileri de selamladı.
1992'de hizmete giren ve Paris'e gelen turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan Disneyland, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.