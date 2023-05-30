https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-kabinesi-yarin-toplanacak-1071808301.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:26+0300
2023-05-30T21:26+0300
2023-05-30T21:37+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı gerçekleştirilecek. NTV'nin haberine göre Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
21:26 30.05.2023 (güncellendi: 21:37 30.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
NTV'nin haberine
göre Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.