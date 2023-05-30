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BM'den 'açlık' uyarısı: Durum daha da kötüye gidecek
BM'den 'açlık' uyarısı: Durum daha da kötüye gidecek
BM, açlığın en çok yaşandığı 18 bölgedeki durumun "daha kötüye gideceği" uyarısı yapıldı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM), sıcak çatışmaların yaşandığı Sudan da dahil dünya genelinde açlığın en çok yaşandığı 18 bölgedeki durumun daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan raporda, açlığın en yüksek seviyede yaşandığı bölgeler olan Afganistan, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'e, Sudan, Burkina Faso, Haiti ve Mali'nin de eklendiği bildirildi.Raporda, Orta ve Doğu Pasifik'te yaşanabilecek El Nino hava olayının da açlıkla mücadele eden savunmasız ülkelerde korkuya neden olduğu belirtildi.Savaşın insanları açlık riskiyle karşı karşıya bıraktığı Sudan da dahil 18 bölgedeki durumun daha da kötüye gideceği uyarısı yapılan raporda, hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak ve açlık ile ölümü önlemek için "acil insani eylem" çağrısında bulunuldu.Akut gıda güvensizliği artışının 18 bölgedeki toplam 22 ülkeyi kapsayacağının tahmin edildiği aktarılan raporda, ekonominin olumsuz seyretmesi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle açlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki sorunların artmaya devam ettiğine değinildi.Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Pakistan, Suriye, Myanmar, Lübnan, Malavi, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'da da akut gıda güvensizliğinin yaşandığı dile getirilen raporda, yakın gelecekte açlıkla ilgili hayatı tehdit eden durumun daha kötüye gitmesinin öngörüldüğü belirtildi.'Açlığın şiddeti her zamankinden daha kötü durumda'Raporda görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, açlıkla ilgili yaşanan bu risk ortamında herkesin gıda güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenlerin artık bir seçenek olmadığını kaydetti.Dongyu, "İnsanları açlığın eşiğinden çekmek, hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak ve gıda güvensizliğinin temel nedenlerini ele almak için uzun vadeli çözümler sağlamak için tarım sektöründe acil müdahalelere ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise, "Dünya genelinde daha fazla yerde, daha fazla insan aç kalmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı karşıya kaldığı açlığın şiddeti her zamankinden daha kötü durumda" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bm-afrika-boynuzunda-milyonlarca-kisi-aclik-krizi-ile-karsi-karsiya-1071528284.html
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birleşmiş milletler (bm), bm, bm, açlık, sudan
birleşmiş milletler (bm), bm, bm, açlık, sudan

BM'den 'açlık' uyarısı: Durum daha da kötüye gidecek

00:38 30.05.2023
© AAaçlık
açlık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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BM, açlığın en çok yaşandığı 18 bölgedeki durumun "daha kötüye gideceği" uyarısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), sıcak çatışmaların yaşandığı Sudan da dahil dünya genelinde açlığın en çok yaşandığı 18 bölgedeki durumun daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan raporda, açlığın en yüksek seviyede yaşandığı bölgeler olan Afganistan, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'e, Sudan, Burkina Faso, Haiti ve Mali'nin de eklendiği bildirildi.
Raporda, Orta ve Doğu Pasifik'te yaşanabilecek El Nino hava olayının da açlıkla mücadele eden savunmasız ülkelerde korkuya neden olduğu belirtildi.
Savaşın insanları açlık riskiyle karşı karşıya bıraktığı Sudan da dahil 18 bölgedeki durumun daha da kötüye gideceği uyarısı yapılan raporda, hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak ve açlık ile ölümü önlemek için "acil insani eylem" çağrısında bulunuldu.
Akut gıda güvensizliği artışının 18 bölgedeki toplam 22 ülkeyi kapsayacağının tahmin edildiği aktarılan raporda, ekonominin olumsuz seyretmesi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle açlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki sorunların artmaya devam ettiğine değinildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Pakistan, Suriye, Myanmar, Lübnan, Malavi, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'da da akut gıda güvensizliğinin yaşandığı dile getirilen raporda, yakın gelecekte açlıkla ilgili hayatı tehdit eden durumun daha kötüye gitmesinin öngörüldüğü belirtildi.

'Açlığın şiddeti her zamankinden daha kötü durumda'

Raporda görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, açlıkla ilgili yaşanan bu risk ortamında herkesin gıda güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenlerin artık bir seçenek olmadığını kaydetti.
Dongyu, "İnsanları açlığın eşiğinden çekmek, hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak ve gıda güvensizliğinin temel nedenlerini ele almak için uzun vadeli çözümler sağlamak için tarım sektöründe acil müdahalelere ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.
WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise, "Dünya genelinde daha fazla yerde, daha fazla insan aç kalmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı karşıya kaldığı açlığın şiddeti her zamankinden daha kötü durumda" değerlendirmesinde bulundu.
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BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi açlık krizi ile karşı karşıya
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