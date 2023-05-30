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https://sputniknews.com.tr/20230530/benzine-66-kurus-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1071773863.html
Benzine 66 kuruş zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Benzine 66 kuruş zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Benzinin litre fiyatına 66 kuruşluk zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:18+0300
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ekonomi
benzin
benzin fiyatları
zam
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 66 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi ortalama 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya yükseldi. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/benzine-zam-bekleniyor-1071753243.html
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benzine zam, benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları
benzine zam, benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları

Benzine 66 kuruş zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

11:18 30.05.2023
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Benzinin litre fiyatına 66 kuruşluk zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 66 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi ortalama 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya yükseldi.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
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