https://sputniknews.com.tr/20230530/bakan-bozdag-kilicdaroglu-erdogani-tebrik-etmedi-1071774183.html
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik etmedi
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik etmedi
Adalet Bakanı Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmediğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:32+0300
2023-05-30T11:32+0300
2023-05-30T11:32+0300
politika
bekir bozdağ
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
tebrik
seçim
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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Erdoğan'ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi. Ama Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Erdoğan'ı tebrik edip başarılar dilemedi" dedi.Bozdağ, paylaşımının devamında ise "Böylesi bir erdemli, medeni, ahlaki, saygın ve demokrat bir davranışı sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/secimde-provokatif-paylasim-yaptigi-one-surulen-2-supheli-yakalandi-1071773972.html
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bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tebrik, seçim
bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tebrik, seçim
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik etmedi
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Adalet Bakanı Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Erdoğan'ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi. Ama Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Erdoğan'ı tebrik edip başarılar dilemedi" dedi.
Bozdağ, paylaşımının devamında ise "Böylesi bir erdemli, medeni, ahlaki, saygın ve demokrat bir davranışı sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?" ifadelerine yer verdi.