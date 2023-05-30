https://sputniknews.com.tr/20230530/bakan-bozdag-kilicdaroglu-erdogani-tebrik-etmedi-1071774183.html

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik etmedi

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik etmedi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmediğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T11:32+0300

2023-05-30T11:32+0300

2023-05-30T11:32+0300

politika

bekir bozdağ

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

tebrik

seçim

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Erdoğan'ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi. Ama Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Erdoğan'ı tebrik edip başarılar dilemedi" dedi.Bozdağ, paylaşımının devamında ise "Böylesi bir erdemli, medeni, ahlaki, saygın ve demokrat bir davranışı sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/secimde-provokatif-paylasim-yaptigi-one-surulen-2-supheli-yakalandi-1071773972.html

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bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tebrik, seçim