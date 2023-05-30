https://sputniknews.com.tr/20230530/asgari-ucrete-zamda-konusulan-rakam-netlesiyor-1071799305.html
Asgari ücrete zamda konuşulan rakam netleşiyor
Asgari ücrete zamda konuşulan rakam netleşiyor
28 Mayıs'taki seçimlerin ardından asgari ücret zammı için yüzde 30 formülünün ortaya çıktığı belirtildi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:37+0300
2023-05-30T17:37+0300
2023-05-30T17:37+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
zam
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabinenin kurulmasına çevrildi. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı olmak üzere yapılacak düzenlemeler merakla takip ediliyor. Takvim netleşmeye başladı Sabah gazetesinin haberine göre, yeni kabinenin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak. Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor. Yüzde 30 zam formülü Refah payı ile dikkate alındığında asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230529/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-temmuzda-ara-zam-var-mi-1071741614.html
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asgari ücret, asgari ücret zam, asgari ücrete zam rakam
asgari ücret, asgari ücret zam, asgari ücrete zam rakam
Asgari ücrete zamda konuşulan rakam netleşiyor
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28 Mayıs'taki seçimlerin ardından asgari ücret zammı için yüzde 30 formülünün ortaya çıktığı belirtildi.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabinenin kurulmasına çevrildi. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı olmak üzere yapılacak düzenlemeler merakla takip ediliyor.
Takvim netleşmeye başladı
Sabah gazetesinin haberine göre, yeni kabinenin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.
Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.
Yüzde 30 zam formülü
Refah payı ile dikkate alındığında asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak.
Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.