https://sputniknews.com.tr/20230530/almanyada-2022de-vatandasliga-kabul-edilenler-arasinda-suriyeliler-1-sirada-1071792858.html
Almanya'da 2022'de vatandaşlığa kabul edilenler arasında Suriyeliler 1. sırada
Almanya'da 2022'de vatandaşlığa kabul edilenler arasında Suriyeliler 1. sırada
Almanya'da 2022'de 171 farklı ülkeden 168 binden fazla yabancının, Alman vatandaşlığına alındığı, bunlar arasında ilk sırada Suriyelilerin bulunduğu açıklandı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T15:59+0300
2023-05-30T15:59+0300
2023-05-30T16:02+0300
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suriyeli
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vatandaşlık
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Federal İstatistik Dairesi (Destatis) Alman vatandaşlığı alanların istatistiklerini yayımladığı basın açıklaması yaptı.Açıklamada, 2022'de vatandaşlık alan yabancıların sayısının 2021'e göre yüzde 28 artış gösterdiği, vatandaşlığa kabul edilen 168 bin 545 kişi arasında Suriyelilerin 48 bin 300 ile birinci sırada, 14 bin 235 ile Türklerin ikinci sırada, 6 bin 810 ile de Iraklıların üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.Bir önceki yılla kıyaslandığında vatandaşlık alanların sayısının 37 bin arttığı, bunun son 20 yıldaki en yüksek sayı olduğu kaydedilen açıklamada, Alman vatandaşlığına geçenler arasında Suriyelilerin oranının yaklaşık yüzde 29'a karşılık geldiği belirtildi.Açıklamada, 5 bin 600 Ukraynalının da Alman vatandaşlığına kabul edildiği kaydedildi.2021'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 19 bin 100 olurken, aynı dönemde vatandaşlık alan Türklerin sayısı da 12 bin olarak istatistiklere geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230526/ingiltereye-net-goc-edenlerin-sayisi-gecen-yil-600-bini-asarak-rekor-kirdi-1071593523.html
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suriyeli, almanya, vatandaşlık
suriyeli, almanya, vatandaşlık
Almanya'da 2022'de vatandaşlığa kabul edilenler arasında Suriyeliler 1. sırada
15:59 30.05.2023 (güncellendi: 16:02 30.05.2023) Abone ol
Almanya'da 2022'de 171 farklı ülkeden 168 binden fazla yabancının, Alman vatandaşlığına alındığı, bunlar arasında ilk sırada Suriyelilerin bulunduğu açıklandı.
Federal İstatistik Dairesi (Destatis) Alman vatandaşlığı alanların istatistiklerini yayımladığı basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, 2022'de vatandaşlık alan yabancıların sayısının 2021'e göre yüzde 28 artış gösterdiği, vatandaşlığa kabul edilen 168 bin 545 kişi arasında Suriyelilerin 48 bin 300 ile birinci sırada, 14 bin 235 ile Türklerin ikinci sırada, 6 bin 810 ile de Iraklıların üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.
Bir önceki yılla kıyaslandığında vatandaşlık alanların sayısının 37 bin arttığı, bunun son 20 yıldaki en yüksek sayı olduğu kaydedilen açıklamada, Alman vatandaşlığına geçenler arasında Suriyelilerin oranının yaklaşık yüzde 29'a karşılık geldiği belirtildi.
Açıklamada, 5 bin 600 Ukraynalının da Alman vatandaşlığına kabul edildiği kaydedildi.
2021'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 19 bin 100 olurken, aynı dönemde vatandaşlık alan Türklerin sayısı da 12 bin olarak istatistiklere geçmişti.