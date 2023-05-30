https://sputniknews.com.tr/20230530/ak-parti-meclis-grup-yonetimi-belli-oldu-1071808056.html
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti'nin yeni TBMM Grup Yönetimi belirlendi. Buna göre; AK Parti Grup Başkanı'nın Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri'nin ise Abdulhamit Gül, Özlem... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:17+0300
2023-05-30T21:17+0300
2023-05-30T21:27+0300
ak parti
politika
tbmm
grup
milletvekili
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM'deki yeni grup yönetimi belirlendi.NTV'nin haberine göre AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.Ancak bu isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçimin cumartesi günü yapılması bekleniyor.
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ak parti, tbmm, grup, milletvekili
ak parti, tbmm, grup, milletvekili
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
21:17 30.05.2023 (güncellendi: 21:27 30.05.2023) Abone ol
AK Parti'nin yeni TBMM Grup Yönetimi belirlendi. Buna göre; AK Parti Grup Başkanı'nın Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri'nin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.
AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM'deki yeni grup yönetimi belirlendi.
NTV'nin haberine göre AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.
Ancak bu isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçimin cumartesi günü yapılması bekleniyor.