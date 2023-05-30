https://sputniknews.com.tr/20230530/ak-parti-meclis-grup-yonetimi-belli-oldu-1071808056.html

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK Parti'nin yeni TBMM Grup Yönetimi belirlendi. Buna göre; AK Parti Grup Başkanı'nın Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri'nin ise Abdulhamit Gül, Özlem... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T21:17+0300

2023-05-30T21:17+0300

2023-05-30T21:27+0300

ak parti

politika

tbmm

grup

milletvekili

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM'deki yeni grup yönetimi belirlendi.NTV'nin haberine göre AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.Ancak bu isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçimin cumartesi günü yapılması bekleniyor.

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ak parti, tbmm, grup, milletvekili