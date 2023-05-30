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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ahmet-hakan-twitterda-kazanan-sandikta-kaybedermis-1071768186.html
Ahmet Hakan: Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş
Ahmet Hakan: Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş"... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T08:25+0300
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2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
türkiye
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Ahmet Hakan, "Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin" başlıklı yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
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ahmet hakan, türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
ahmet hakan, türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

Ahmet Hakan: Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş

08:25 30.05.2023
© Fotoğraf : Twitter / Ahmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş" dedi.
Ahmet Hakan, "Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin" başlıklı yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş.
Demirel her zaman haklı olmayabilirmiş. (Bakınız: Boş tencere hükümet götürür.)
Her şeyi allak bullak edecek zehir gibi bir Z kuşağı yokmuş.
Hayalleri ANKA ile kuran, gerçekleri AA ile yaşarmış.
YouTube rakamları çok da şey değilmiş.
Milyon milyon tıklanmak seçim zaferi getirmiyormuş.
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