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Mısır'da mumyalama atölyeleri keşfedildi
Mısır'da mumyalama atölyeleri keşfedildi
Mısır’ın antik Sakkara bölgesinde yapılan arkeoloji çalışmaları sırasında 2 mumyalama atölyesi ve 2 lahit keşfedildi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, mısır, fotoğraf, mumya
фото, mısır, fotoğraf, mumya

Mısır'da mumyalama atölyeleri keşfedildi

13:48 30.05.2023
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Mısır’ın antik Sakkara bölgesinde yapılan arkeoloji çalışmaları sırasında 2 mumyalama atölyesi ve 2 lahit keşfedildi.
© İHA / KHALED ELFIQI

Mısır’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. Arkeoloji çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı 2 atölye ile 2 lahit ortaya çıkarıldı.

Mısır’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. Arkeoloji çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı 2 atölye ile 2 lahit ortaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / KHALED ELFIQI

Mısır’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. Arkeoloji çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı 2 atölye ile 2 lahit ortaya çıkarıldı.

© İHA / KHALED ELFIQI

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / KHALED ELFIQI

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi.

© İHA / KHALED ELFIQI

Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi. Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan 2 lahidin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.

Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi. Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan 2 lahidin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / KHALED ELFIQI

Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi. Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan 2 lahidin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.

© İHA / KHALED ELFIQI

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, mumyalama atölyelerinin tarihinin yaklaşık 2 bin 400 yıl önce hüküm süren eski Mısır'ın 30’uncu hanedanına dayandığını söyledi.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, mumyalama atölyelerinin tarihinin yaklaşık 2 bin 400 yıl önce hüküm süren eski Mısır&#x27;ın 30’uncu hanedanına dayandığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / KHALED ELFIQI

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, mumyalama atölyelerinin tarihinin yaklaşık 2 bin 400 yıl önce hüküm süren eski Mısır'ın 30’uncu hanedanına dayandığını söyledi.

© İHA / KHALED ELFIQI

Antik Mısır'ın önemli mezarlık alanlarından biri olan Sakkara bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Antik Mısır&#x27;ın önemli mezarlık alanlarından biri olan Sakkara bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi&#x27;nde yer alıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / KHALED ELFIQI

Antik Mısır'ın önemli mezarlık alanlarından biri olan Sakkara bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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