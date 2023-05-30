Mısır'da mumyalama atölyeleri keşfedildi

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Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi. Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan 2 lahidin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.