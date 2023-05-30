https://sputniknews.com.tr/20230530/1071776610.html
Kars'ta bozayı yavruları şehre inerek karınlarını doyurdu
Kars'ta bozayı yavruları şehre inerek karınlarını doyurdu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı yavruları, ormana yakın mahallede çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurup gözden uzaklaştı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:42+0300
2023-05-30T11:42+0300
2023-05-30T11:43+0300
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фото, fotoğraf, galeri, ayı, bozayı, şehir, çöp, yemek
Kars'ta bozayı yavruları şehre inerek karınlarını doyurdu
11:42 30.05.2023 (güncellendi: 11:43 30.05.2023) Abone ol
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı yavruları, ormana yakın mahallede çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurup gözden uzaklaştı.
© AA
Sarıkamış'ta ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelenbozayıyavruları, evlerin duvarlarına tırmandı, bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
Sarıkamış'ta ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelenbozayıyavruları, evlerin duvarlarına tırmandı, bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
© AA
Çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuranbozayıyavruları karanlıkta gözden kayboldu.
Çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuranbozayıyavruları karanlıkta gözden kayboldu.
© AA
Mahalle sakinlerinden Emir Ali Bakışcı, AA muhabirine, dünyanın göç eden tekbozayıtürü olarak bildikleri bubozayılara alışkın olduklarını söyledi.
Mahalle sakinlerinden Emir Ali Bakışcı, AA muhabirine, dünyanın göç eden tekbozayıtürü olarak bildikleri bubozayılara alışkın olduklarını söyledi.
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA