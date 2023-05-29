Yavuz Ağıralioğlu: Muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek?
© DHAYavuz Ağıralioğlu
© DHA
Yavuz Ağıralioğlu, sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle neticelenen seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu. Altılı Masa'ya sert sözlerle yüklenen Ağıralioğlu, ''Muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek?'' ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası İYİ Parti'den istifa eden seçim sonuçlarına ilişkin Yavuz Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefet liderlerinin seçim değerlendirme konuşmalarını dinledim. Ümitleri inkisara uğramış muhalefet seçmeninin üzüntüsünün, hissiyatının ve beklentisinin hilâfına, sorumluluk duygusuna dair hiçbir emare göremedim.
Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi. Lâkin yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok! Milletin kaderiyle, değişim talebi için sandığa koşan muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek?
Önce süreç olarak doğru yönetilmeyen; baskı, dayatma ve istişaresizlik ile terör gölgesinde örselenen irademiz için uyarmıştım. Şimdi de bunca derdi ve ekonomik zorluğu olan bir memlekette, zafer kazanmış komutan edasıyla çıkılan kürsülerde, hisselerine zerre mahcubiyet düşmeyen muhalefet liderlerinin, muhalif seçmenin hissiyatını hâlâ görememiş olmalarına dair bende oluşan hissiyat şudur:
Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!"
Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi. Lâkin yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok! Milletin kaderiyle, değişim talebi için sandığa koşan muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek?
Önce süreç olarak doğru yönetilmeyen; baskı, dayatma ve istişaresizlik ile terör gölgesinde örselenen irademiz için uyarmıştım. Şimdi de bunca derdi ve ekonomik zorluğu olan bir memlekette, zafer kazanmış komutan edasıyla çıkılan kürsülerde, hisselerine zerre mahcubiyet düşmeyen muhalefet liderlerinin, muhalif seçmenin hissiyatını hâlâ görememiş olmalarına dair bende oluşan hissiyat şudur:
Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!"
Muhalefet liderlerinin seçim değerlendirme konuşmalarını dinledim. Ümitleri inkisara uğramış muhalefet seçmeninin üzüntüsünün, hissiyatının ve beklentisinin hilâfına, sorumluluk duygusuna dair hiçbir emare göremedim.— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) May 28, 2023
Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi.…